Cervia. IN VIAGGIO! Percorsi di geografia fantastica: nuova mostra animata di Immaginante ai Magazzini del Sale

Sempre più vicina l’inaugurazione del nuovissimo progetto di Immaginante, la mostra animata IN VIAGGIO! Percorsi di geografia fantastica realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e dedicata ai bambini e alle bambine dai due ai dieci anni. La mostra aprirà il 7 novembre e continuerà fino al 28 novembre.

La mostra sviluppa il tema del viaggio, inteso come conoscenza ed esperienza reale e al tempo stesso immaginifica. Si scoprono mondi lontani, anche se vicini, perché altri in rapporto alla quotidianità. Così, improvvisare una tenda nel proprio giardino permette di proiettarci in luoghi distanti e insoliti, promessa di nuove scoperte. Anche libri, racconti, musiche e opere d’arte fanno decollare la fantasia, portando i visitatori fino nel cuore della savana e nei ghiacciai del Polo. Nel percorso si alternano installazioni narrate in forma interattiva, proiezioni multimediali e laboratori per creare mappe, animali e mezzi di trasporto. Pronti per partire?

Per l’inaugurazione di domenica 7 novembre ore 11 è in programma una visita speciale con Irene Penazzi, autrice e illustratrice, Nicoletta Bassetti al violino e Andrea De Marco alla chitarra. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria: segreteria Immaginante 334 2804710 anche whatsapp.

Le visite animate per le famiglie si tengono ogni sabato e ogni domenica con turni alle ore 11, 15, 16.30.

Le visite, che durano un’ora, sono su prenotazione sempre al 334 2804710 (costo del biglietto 5 euro a persona).

Per nidi e scuole visite animate tutte le mattine dal lunedì al venerdì (turni a partire dalle ore 9.30). Info e prenotazioni Patrizia Vincenzi del Centro Risorse Educative e Sociali del Comune di Cervia (0544-979193).

Intorno alla mostra, sono in programma eventi speciali:

Storie in viaggio workshop per educatori e insegnanti.

Lunedì 8 novembre ore 16.45-19.15 la mostra come punto di partenza per progettare attività outdoor e indoor sul tema del viaggio, tra realtà e immaginazione. Itinerari educativi tra arte, suono, natura e narrazione e laboratorio per creare un libro da viaggio. A cura di Immaginante. Proposte bibliografiche a cura della libreria Bubusettete. Su prenotazione: Centro Risorse Educative e Sociali Comune di Cervia 0544 979193. Gratuito per i docenti del comune di Cervia. Per gli altri docenti costo euro 20, per gruppi di almeno 4 persone euro 15.

In viaggio con gli albi letture per bambini dai 3 agli 8 anni e famiglie

Giovedì 18 novembre ore 17 Dove il mare incontra il cielo e altre storie con Antonella Antonioli, Libreria Bubusettete

Martedì 23 novembre ore 17 Esplorazioni tra le righe, arrampicate sulle pagine e tuffi nelle figure con Monica Biselli, Biblioteca Ragazzi del Comune di Cervia

Giovedì 25 novembre ore 17 Il primo viaggio di Giovanna e altre storie, con Antonella Antonioli, Libreria Bubusettete. Le narrazioni sono gratuite, su prenotazione 334 2804710

Domenica 28 novembre ore 17.15 IN CARROZZA! Concertino e laboratorio per costruire una valigia speciale, dedicato alle famiglie, consigliato dai 3 anni, con Nicoletta Bassetti al violino, Andrea De Marco alla chitarra, Marilena Benini artista e illustratrice. Gratuito su prenotazione 334 2804710