Ravenna. Ecco il caplét di cioccolato che declina tradizione, innovazione e territorio

Il caplét di cioccolato è la nuova proposta gastronomica lanciata a Ravenna dal ristorante Al Cairoli di Attilio Bassini e Raffaella Polidori che declina tradizione e innovazione, puntando all’originalità senza mai dimenticare la qualità dei prodotti e le tecniche artigianali di lavorazione.

Il nuovo cappelletto cioccolatino è stato presentato stamattina in conferenza stampa, accompagnato da un breve video che ne racconta le peculiarità, punta a conquistare il mercato del food romagnolo e nazionale attraverso una coniugazione innovativa, ma profondamente legata al territorio. Alla nuova proposta gastronomica è stato concesso il patrocinio del Comune, trattandosi di un prodotto creato a Ravenna, in grado di veicolare positivamente l’immagine della città.

“Creatività e identità – affermano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Turismo, agricoltura e agroalimentare Giacomo Costantini – si incontrano in questo raffinato cioccolatino dedicato al cappelletto, icona della pasta fresca romagnola. Le nostre tradizioni e la nostra storia sono note in tutto il mondo e possono essere rilanciate dallo spirito innovativo e lungimirante dei nostri imprenditori, sempre pronti a nuove sfide, ad approfondire e sperimentare, ma guidati e ispirati da artigianalità, qualità degli ingredienti, passione e bellezza del territorio”.

“Voglio congratularmi con Attilio Bassini, socio Confcommercio Ravenna e ristoratore – dichiara Mauro Mambelli, presidente Confcommercio – per questa bella idea che ha il pregio di portare la tradizione e l’immagine della città e della Romagna a un livello importante. Il cappelletto è l’indiscusso protagonista della gastronomia ravennate e romagnola. Bassini è riuscito a trasformare questa opera d’arte culinaria in un’opera d’arte dolciaria che senz’altro sarà accolta con entusiasmo anche come ‘prodotto souvenir’. Come Confcommercio siamo sempre lieti di sostenere le iniziative degli associati che valorizzano i prodotti locali”.

“Volevamo realizzare un prodotto emblematico – afferma Attilio Bassini, imprenditore della ristorazione e del food e titolare del ristorante Al Cairoli – e così è nato il nostro «e Caplét», cioccolatino unico, ispirato nel nome e nella forma al mito della tavola romagnola: il cappelletto. Questa eccellenza gastronomica è nota e ampiamente riconosciuta e insieme ai nostri chef abbiamo voluto introdurre un’innovazione, partendo dalla ricetta tradizionale di ingredienti e lavorazione per arrivare a un cioccolatino indimenticabile, prodotto artigianalmente nel ristorante, nato dall’amore per la nostra terra”.

Il ristorante Al Cairoli parte dalla qualità del cibo, dalla filiera delle farine, prodotte con grani autoctoni, dalla pasta fresca, da tutto quanto riguarda la panificazione e i dolciumi, confezionati rigorosamente all’interno della cucina.

Insomma Al Cairoli, consapevole di quello che la Romagna rappresenta in termini di accoglienza e passione culinaria, si guarda a un futuro che però riparte ogni giorno dalle tradizioni.