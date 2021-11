La Pubblica Assistenza di Ravenna cerca volontari: al via un corso di formazione

Dopo l’ottimo riscontro delle ultime iniziative, Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv, nel contesto della programmazione dell’attività di formazione a copertura di tutto l’anno, lancia i prossimi appuntamenti per consolidare l’organico composto da cittadini volontari disponibili a fornire sostegno e aiuto in situazioni di necessità.

Prenderà infatti il via lunedì 22 novembre il nuovo Corso per Volontari all’interno della Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv.

“La figura del volontariato, in periodo di prolungata emergenza pandemica come quello che stiamo tuttora affrontando, risulta fondamentale per rendere più sicura e coesa una comunità, che non può prescindere dall’aiuto reciproco. E la stessa comunità ravennate si fonda da sempre sulla innata disponibilità di una gran parte dei suoi componenti che la rendono, in questo modo, un esempio per tante altre realtà”, affermano dall’associazione.

Il corso, completamente gratuito e finalizzato allo svolgimento specifico di attività di volontariato, proseguirà fino a fine anno e mirerà a formare personale in grado di occuparsi di trasporti in ambulanza e assistenze sanitarie.

Le lezioni teoriche si terranno adottando la modalità della FAD (Formazione a Distanza) nelle serate del lunedì, mercoledì e venerdì con inizio alle ore 20.30, per quattro settimane a partire dal 22 novembre e fino al 17 dicembre. Le prove pratiche in presenza sono programmate per l’intera giornata del sabato nelle quattro date del 27 novembre, 4 e 18 dicembre, 15 gennaio tenendo conto delle necessità e della disponibilità temporale degli iscritti.

Per partecipare al corso occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è obbligatorio il possesso della Certificazione verde COVID-19, il cosiddetto Green pass.

Al fine di organizzare al meglio il corso, tenendo conto dell’importanza degli argomenti trattati e sull’impegno che ogni iscritto si assumerà, è quindi necessaria la pre-iscrizione compilando il form presente al seguente link: https://bit.ly/CorsoPARavennaNovembre2021

Per ulteriori informazioni:

Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv

Via Meucci, 25 – 48124 Ravenna

Tel. 0544.400888 0544.400777

info@pubblicaassistenza.ra.it

www.pubblicaassistenza.ra.it