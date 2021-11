Sulla spiaggia di Jumeirah a Dubai, si erge un’installazione Dior unica, composta da due moduli circolari. Questi spazi innovativi sono stati realizzati con materiali naturali, combinando argilla, sabbia e fibre naturali, utilizzando un eccezionale sistema di stampa 3D progettato da WASP, società di Massa Lombarda, nota nella creazione di moduli abitativi ecologici stampati in 3D con materiali naturali.

L’impresa hi-tech ha spinto i confini del savoir-faire progettando una struttura abitabile di proporzioni mai viste prima: “Per noi è stata un’occasione unica. Il tema del naturale, che WASP porta avanti da anni, è stato raccolto da un brand di lusso come Dior ed è stata realizzata una struttura composta da due spazi molto grandi, con un diametro di 8 metri ciascuno”dichiarano dalla WASP.

Questa collaborazione avrà certamente una ricaduta importante sul lavoro della società di Massa Lombarda: con la realizzazione di questi due moduli abitativi ecologici stampati in 3D con materiali naturali, il progetto di WASP ottiene una grande visibilità. “E’ importante che il messaggio della tutela dell’ambiente venga portato avanti anche dai grandi marchi, noti in tutto il mondo” sottolineano.

“Abbiamo lavorato come dei sarti digitali, per 17 giorni: sulla superficie sono state riportate le impunture a cannage classiche di Dior – concludono dalla WASP -. E’ stata una sfida a livello tecnico, realizzata per la prima volta, con due stampanti in contemporanea”.