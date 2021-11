Nasce Radio Social Coast. Il 12 novembre Festa d’inaugurazione della web radio di comunità di Cervia

Si terrà il 12 novembre 2021 dalle 18 in piazza G. Garibaldi a Cervia l’inaugurazione di Radio Social Coast, la nuova radio di comunità di Cervia. Risultato finale di un processo partecipativo in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la radio sarà ascoltabile sul web e coinvolgerà tutta la cittadinanza cervese, chiamata a contribuire anche dal punto di vista creativo.

La squadra di RSC è composta da giovani cittadini che hanno partecipato alla creazione e non vedono l’ora di mettersi a disposizione della città, parlare di essa ed aumentare il grado di partecipazione con uno strumento innovativo di cittadinanza digitale.

Ricco il programma della serata, che vedrà la presentazione al pubblico dei programmi già avviati, raccoglierà idee e finirà con un momento musicale a cura di giovani artisti cervesi. Sarà presente anche lo street artist riminese Alessandro Pixa, che proporrà una sua nuova opera per abbellire la sede dell’emittente in Corso Mazzini 37, in pieno centro. Sarà presente rinfresco a cura di locali del centro storico.

Radio Social Coast si inserisce all’interno del “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora” del Comune di Cervia.