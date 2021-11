Il calendario fotografico di Eda Dauti per aiutare il canile di Cervia

“I cani credono che ogni estraneo sia un amico che non hanno ancora incontrato. I gatti aspettano un invito adeguato”. Sono diversi e caratterialmente distanti anni luce, ma davanti all’obiettivo sanno essere entrambi intensi ed espressivi. E la conferma arriva da un calendario che li ritrae nei loro atteggiamenti giocosi e malinconici; un progetto artistico di raffinata sensibilità nato per aiutare concretamente gli ospiti del canile municipale di Cervia.

Tra arte e bontà, si rinnova anche per il 2022 l’iniziativa benefica curata da Eda Dauti, fotografa emergente di Cervia ma “volto noto” anche a Cesenatico dove lavora da anni all’Isola del Sole di viale Roma. Il suo lunario a quattro zampe nasce con una duplice finalità: raccontare, attraverso gli occhi di cani e gatti, la vita all’interno della struttura di via Ghiaine e raccogliere fondi per il sostentamento economico dei suoi ospiti. L’arte fotografica di Eda, che per familiarizzare con i “modelli” ha trascorso intere giornate assieme a loro, ci regala alcuni splendidi ritratti di cani e gatti.

Una galleria artisticamente non banale perché cattura non la sagoma ma le espressioni degli animali, immortalando quegli sguardi che, in fondo, raccontano le loro storie.





Foto di Eda Dauti