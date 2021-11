Spigolature, curiosità, inediti dal 1500 al 1945: incontro sulla storia di Cervia

Il Gruppo Archeologico Cervese organizza un appuntamento con lo storico Enzio Strada, che racconterà spigolature, curiosità e inediti su Cervia dal 1500 al 1945, frutto delle sue lunghe e appassionate ricerche negli archivi storici. L’incontro si terrà mercoledì 10 novembre alle ore 17 presso la Biblioteca di Cervia.

Enzio Strada è nato a Villa Inferno dove oggi vive. Un’anima curiosa, un “topo d’archivio“, appassionato di storia di Cervia, del suo circondario, del Risorgimento e del Ventennio, racconta avvenimenti cervesi sconosciuti, aneddoti, notizie e piccoli fatti all’apparenza marginali, ma che sono determinanti per far luce su angoli ancora in ombra della storia.

L’autore ci richiama nuovamente ad essere attenti alla storia locale, perché grazie ad essa è possibile ricostruire i diversi aspetti economici, sociali, culturali di un territorio e come dice lui stesso: “E’ proprio partendo dai ‘piccoli fatti’ che si può comprendere il ‘vero sentire’ di una comunità”.