Al Cimitero di guerra canadese di Villanova si celebra il Remembrance Day

Giovedì 11 novembre è in programma presso il Cimitero di guerra canadese di Villanova di Bagnacavallo la celebrazione del Remembrance Day, giornata di commemorazione osservata nei paesi del Commonwealth e istituita per ricordare le vittime, uomini e donne, di tutte le guerre dal 1914 in poi.

La cerimonia commemorativa, con inizio alle 10.30, vedrà la partecipazione dell’assessora Monica Poletti e di una rappresentanza del Consiglio di zona di Villanova, di una delegazione militare canadese e inglese della base Nato di Poggio Renatico e dello storico Daniel Cesaretti. Sarà inoltre presente Stefania Bonetti, figlia di Rosalia Fantoni, scomparsa di recente, che per anni aveva organizzato le relazioni con i canadesi che giungevano a Villanova per onorare i loro caduti presso il locale cimitero di guerra.

Il Cimitero di guerra canadese di Villanova, che si trova in via Chiesa, è dedicato alla 5a divisione dell’esercito dello stato nordamericano, alla quale appartengono 86 dei 212 caduti (206 canadesi, sei inglesi) che sono lì sepolti. Molti dei soldati che vi si trovano morirono durante la battaglia sul Lamone, combattuta presso Villanova tra il 10 e l’11 dicembre del 1944. Il più giovane di loro aveva 17 anni, il più anziano 39.