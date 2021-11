Al via il corso per Assistenti civici dell’Unione Romagna faentina, ancora posti liberi

Giovedì scorso ha preso il via il corso di Assistenti civici dell’Unione della Romagna faentina. Queste figure, dopo la formazione, assolvono a compiti di grande utilità per la collettività a supporto degli organi di polizia locale consentendo a quest’ultima di poter meglio dedicarsi alle attività legate alla sicurezza e ai tanti altri settori nei quali hanno la competenza.

Il contributo dato dai volontari che si identificano con il classico giubbottino giallo è fondamentale per il buon andamento di appuntamenti cittadini, manifestazioni ma anche per la sicurezza sulla strada. Gli assistenti civici si occupano infatti di presenziare le transenne in quelle strade chiuse al traffico negli orari scolastici occupandosi anche di agevolare l’attraversamento dei pedoni negli incroci nei pressi dei plessi negli orari di ingresso e uscita e durante le manifestazioni.

Per poter continuare nella loro importante opera è necessario rimpinguare le fila dei volontari. Per questo motivo l’Unione Faentina ha recentemente pubblicato l’avviso per partecipare al corso di formazione che è partito nei giorni scorsi. Al momento il numero è di circa venti nuovi volontari ma c’è ancora la possibilità di iscriversi. Il corso è completamente gratuito ed è tenuto dal personale della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina; le lezioni si svolgono il giovedì dalle 19 sino alle 23 e si tengono nella Sede della Polizia Locale di via Baliatico.

Per iscrizioni e informazioni al sito internet www.romagnafaentina.it al percorso: Home > L’Unione dei comuni > Bandi e avvisi diversi > UNIONE. Avviso pubblico per lo svolgimento di attività di assistente civico. Oppure contattando il comando della polizia locale di via Baliatico al numero 0546.691400.