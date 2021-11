Al mercato di Campagna Amica Ravenna si passa un pomeriggio con Cagnina, caldarroste e canzoni popolari

Oggi, venerdì 12 Novembre alle ore 17 a Ravenna arriva San Martino Folk al Mercato di Campagna Amica in Via Canalazzo, 59 a Ravenna. Dalle ore 17.30 ci sarà Cagnina, Caldarroste e Canzoni Popolari con il duo Emisurèla, insieme all’Azienda Agrituristica Furma della Valle del Senio per i Marroni e Castagne della Valle del Senio e a tanti produttori di Cagnina.

Le Emisuréla sono Anna e Angela De Leo, due sorelle faentine con una grande passione per la musica.