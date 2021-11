Donne che escono dalla spirale della violenza con il lavoro: 27 sono state aiutate da “SOS Donna” Faenza

E’ stata la Chiesa Valdese a credere in un progetto rivolto alle donne vittime di violenza domestica messo a punto da “SOS Donna” e a devolvere 16mila euro di quanto ricavato dalle donazioni dei contribuenti italiani attraverso la formula dell’Otto per Mille. I risultati di “Un lavoro per ricominciare: consolidiamo le opportunità” sono stati presentati dalla responsabile del progetto Raffaella Meregalli e dalla presidentessa di “SOS Donna” Antonella Oriani nella sede faentina alla Casa delle Associazioni in via Laderchi.

In continuità con la prima edizione del Progetto, realizzata tra il 2019 ed il 2020, è stato confermato l’obiettivo: uscire dalla violenza attraverso un percorso per trovare o ritrovare la propria autonomia lavorativa ed economica. Sono state 27 le donne seguite e 15 di loro hanno trovato un lavoro/esperienza di tirocinio tramite lo “Sportello di SOS Donna”; 7 sono state inserite in un corso di sartoria organizzato in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina e anche per ognuna di esse ci sarà occupazione quasi certa in aziende del territorio. Una si è trasferita altrove e un’altra, in gravidanza, ha deciso di fermarsi nella ricerca lavoro. Questo, a grande linee, il primo risultato di un accompagnamento guidato verso una vita migliore, libera dai maltrattamenti nati all’interno delle mura di casa ad opera di mariti o compagni.

Va tenuto presente che i lunghi mesi di confinamento dovuti alla diffusione del Covid-19 hanno creato difficoltà alle donne, costrette ancor più alla convivenza forzata con gli uomini che le maltrattavano e alla stessa “SOS Donna” nel suo operato.

“L’emergenza sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia ha fortemente impattato la progettualità, rendendo i percorsi più lunghi – ha spiegato Antonella Oriani -. La quasi totalità delle donne italiane e straniere che seguiamo ha visto il proprio spazio di azione ridotto e compresso sulle necessità formative e di cura dei figli e delle figlie o delle persone fragili. Anche le operatrici dei Centri hanno in parte sperimentato sentimenti derivanti sia dal fatto di essere donne sia dalla fatica di dover reinventare la modalità di orientamento e sostegno a fronte di uno scenario stravolto dalla pandemia, unita alla preoccupazione di esposizione al contagio”.

Dall’osservatorio di “SOS Donna” si è registrato un aumento delle situazioni ad alto rischio in relazione alla permanenza forzata in casa, un rallentamento dei percorsi di fuoriuscita dalle violenze (imputabile anche alla maggiore difficoltà di trovare un impiego), una trasformazione delle reti produttive di riferimento che si sono indebolite o hanno reso i requisiti di accesso ancora più escludenti (titoli di studio, patente e automobile, turni extraflessibili).

Il supporto alle donne non è mai stato interrotto ed il numero di coloro che hanno ricevuto sostegno è rimasto significativo.

Nella totalità del progetto si sono rivolte allo Sportello di Orientamento ed Accompagnamento al lavoro dell’associazione SOS Donna, con sedi a Faenza e a Riolo Terme, 27 donne di cui il 90% straniere ed il 95% con uno o più figli/e. Sono aumentate di molto le ore di sostegno dedicate a ciascuna di loro, poiché in media hanno avuto 13 ore e mezza di colloqui personali con le operatrici, a cui vanno aggiunte le ore di back office di ulteriore supporto che si sono attivate per alcune di esse (ad esempio contatti con agenzie del lavoro, aziende, Centro per l’impiego, accompagnamenti sul territorio, ricerca attiva lavoro), a cui si sommano infine anche le ore dedicate alle azioni di babysitteraggio, di sostegno nell’acquisto di un’auto, nell’autonomia abitativa, patenti, comunicazione ed altro. La forte presenza di donne originarie di paesi esteri ha comportato un impegno maggiore nella realizzazione del progetto che ha avuto conclusione.

“Continuiamo però a sostenere alcune donne del progetto 2020-2021 e intanto siamo al lavoro per altre iniziative che sottoporremo alla Chiesa Valdese auspicando un nuovo sostegno da essa – ha detto Raffaella Meregalli -. Per le straniere abbiamo operato molto sugli aspetti individuali, perché la situazione di violenza è complessa. La religione influenza veramente poco; ciò che crea distinzione sono i paesi di origine: ci siamo avvalse di mediatrici culturali per superare certe difficoltà dovute alla lingua ed abbiamo avviato alcune a corsi di italiano”.

Il progetto “Un lavoro per ricominciare: consolidiamo le opportunità”, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, ha premesso di sostenere alcune donne anche in altri aspetti della quotidianità, proprio per aiutarle a poter affrontare in maniera più serena l’inizio di una nuova esperienza lavorativa. Infatti, 3 donne con storie diverse, tutte in un percorso di uscita dalla violenza con minori a loro carico, a seguito di un completo abbandono economico da parte degli ex maltrattanti, sono state aiutate per un periodo iniziale nel pagamento di alcuni mensilità di affitto, utenze, con l’acquisto di materiale scolastico ed attraverso la distribuzione di card alimentari, per garantire ai nuclei beni di prima necessità.

