Tanti appuntamenti a Lugo con la settimana nazionale di Nati per leggere

Dal 13 al 21 novembre ricorre la settimana nazionale Nati per leggere 2021 “Andiamo #dirittiallestorie! Rompiamo silenzi, costruiamo legami”. Nati per leggere, infatti, tesse relazioni e costruisce legami grazie alle storie, ai libri e alla lettura condivisa in famiglia e in tutti i luoghi in cui le famiglie, le bambine e i bambini hanno modo di recarsi e trovarsi.

La biblioteca Trisi, in qualità di referente per il progetto “Nati per Leggere… a Lugo”, aderisce all’iniziativa nazionale proponendo un calendario di letture, laboratori, incontri formativi e altre iniziative rivolti ai bambini, alle loro famiglie e alla comunità educante. Il programma – scaricabile dal sito www.bibliotecatrisi.it – comprende due proposte formative rivolte agli adulti.

La prima, sabato 13 novembre dalle 9 alle 12 presso la biblioteca Trisi, in piazza Trisi 19, dal titolo “La voce di mamma e papà”, un corso per mamme e papà di origine straniera aperto a tutti i genitori interessati organizzato nell’ambito del progetto nazionale “Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso”.

Il corso sarà condotto da Alfonso Cuccurullo, formatore nazionale Nati per leggere, con la presenza di mediatori linguistici e culturali locali ed è dedicato lettura ad alta voce e ai benefici che essa può rivestire nello sviluppo del bambino. Durante i due incontri i partecipanti conosceranno libri in italiano e in varie lingue per la fascia 0-6 anni e scopriranno modalità per proporli ai loro bambini attraverso esercizi pratici e momenti ludici. Prenotazione obbligatoria.

La seconda iniziativa sarà invece giovedì 25 novembre dalle 17 alle 19 nella sala convegni della fondazione Cassa Monte di Lugo, in via Manfredi 10, e riguarderà la presentazione della nuova bibliografia “Nati per leggere. Una guida per genitori e futuri lettori”. L’incontro, patrocinato dall’Associazione italiana biblioteche, si rivolge a tutti gli adulti interessati e in particolare a coloro che a vario titolo si prendono cura dei bambini e delle famiglie. A condurre saranno Nives Benati, bibliotecaria coordinatrice dell’osservatorio editoriale Npl e Claudia Muratori, pediatra neonatologa, con letture dei volontari del progetto Nati per leggere… a Lugo.

Si tratta di una guida per orientare genitori, operatori e volontari impegnati nella diffusione del programma Nati per Leggere nel mondo dei libri per bambini a partire dai primi mesi di vita. Oltre 200 i libri selezionati dalla produzione italiana tra il 2018 e il 2020 ad opera dell’Osservatorio editoriale Npl raccolti in questa settima edizione della guida bibliografica pubblicata da Aib, che si presenta rinnovata nella grafica e nella struttura dei contenuti. Libri da toccare, libri per giocare, libri da ascoltare e libri per imparare a nominare il mondo.

E inoltre libri di divulgazione, poesie, filastrocche e, infine, le più belle storie per capire sé stessi e gli altri. Per emozionarsi e crescere insieme, grandi e piccoli. Nives Benati presenterà le sezioni della nuova guida bibliografica soffermandosi su alcuni dei libri selezionati e ritenuti esemplari per la struttura formale e narrativa che sanno dar voce all’infanzia nel senso più intimo e profondo. Claudia Muratori parlerà invece dei benefici che la lettura condivisa in famiglia può produrre sullo sviluppo psico-cognitivo e relazionale dei bambini in età prescolare, soprattutto se a presentare e leggere i libri sono coloro che se ne prendono cura.

Il programma delle iniziative prevede inoltre due appuntamenti rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Mercoledì 17 novembre alle 17 al Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in viale Europa 128, letture a bassa voce in tante lingue per famiglie con bambini da 2 a 6 anni, a cura dei volontari Npl e di mediatori linguistici e culturali locali di Mamma lingua.

Sabato 20 novembre, alla biblioteca Trisi, laboratorio di lettura e musica per bambini da 0 a 36 mesi e i loro genitori. A cura di Saula Cicarilli, psicologa, coordinatrice pedagogica e musicoterapeuta. Prenotazione obbligatoria.

Il laboratorio sarà su tre turni divisi per età: alle 9.30 (0/12 mesi), alle 10.30 (12/24 mesi), e alle 11.30 (24/36 mesi).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare la biblioteca Trisi al numero 339 5380983, email trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.