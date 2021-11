Donato un sollevatore per persone elettrico alla Onlus ravennate Il Terzo Mondo

“La solidarietà basata sulla fiducia che nutrono i cittadini ravennati nei confronti dello ‘sportello del sorriso’ di via Grado 30 a cura della Onlus Il Terzo Mondo non ha limiti” dichiara il presidente Charles Tchameni Tchiengam che ringrazia il benefattore, i signor Ciro, per aver donato alla Onlus un sollevatore per persone elettrico (solitamente usato per disabili o anziani). Ad accogliere il prezioso dono presso lo sportello del sorriso sono state le collaboratrici Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni.

“È una donazione particolare che apprezziamo ed accogliamo con grande soddisfazione. Presto individueremo la famiglia o la struttura a cui fare la donazione del macchinario, che potrebbe essere qui in loco oppure, attraverso il progetto di Cooperazione internazionale del “container del sorriso”, essere trasportato in Africa” ha concluso Tchienga.