Lugo: aspettando il Natale in biblioteca, al via tre corsi con l’associazione Mondo rosa

Quest’anno l’attesa del natale in biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo si arricchisce di tre corsi realizzati in collaborazione con l’associazione Mondo rosa di Lugo. Ogni è corso strutturato in un doppio appuntamento e si svolgerà il lunedì pomeriggio, nella sala Codazzi.

Si parte il 15 e 22 novembre alle 17 con un corso di uncinetto pensato per chi vuole realizzare decorazioni natalizie speciali. Un piccolo corso per imparare le basi della lavorazione all’uncinetto, finalizzato a realizzare palline colorate per l’albero, aperto anche a chi è già in grado di lavorare a catenella ed è semplicemente in cerca di qualche nuova idea.

Si proseguirà con il secondo appuntamento dal titolo “L’arte di incartare, impariamo a confezionare i regali natalizi”, il 29 novembre e il 6 dicembre sempre alle 17, due giornate pensate per realizzare pacchetti originali, si imparerà come fare un pacco elegante e creativo con elementi semplici.

Per concludere l’ultimo incontro si terrà il 13 e il 20 dicembre alle 17, dal titolo “Coccole in dono”, durante il corso sarà possibile imparare a confezionare coperte di lana per i bimbi prematuri. Durante l’ultima giornata le coperte realizzate dalle volontarie dell’associazione Mondo Rosa verranno donate al reparto Pediatria dell’ospedale di Ravenna, grazie alla partecipazione delle referenti del progetto Cuore di Maglia di Ravenna.

I corsi sono gratuiti, i posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0545 38556.