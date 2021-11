“Disegno dal vero”: aperte le iscrizioni per il nuovo corso della scuola d’arte Ramenghi

Parte un nuovo corso per adulti alla scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2021/2022, che si va ad aggiungere a quelli già previsti di ceramica, pittura e disegno. Si tratta del corso di disegno dal vero, che sarà tenuto il sabato pomeriggio, dalle 16 alle 18, dalla docente Kina Bogdanova.

Sono aperte le iscrizioni ai tre moduli, che andranno da novembre 2021 a maggio 2022, sempre nei locali della scuola in via F.lli Bedeschi 9. Sono inoltre ancora disponibili alcuni posti per gli altri corsi in programma. Chi fosse interessato può contattare la segreteria per telefono (0545 280916) oppure via mail (scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it).

Informazioni su costi, orari e tipologia dei laboratori e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it