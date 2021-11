Anagrafe online, dalla piattaforma Anpr i certificati si scaricano gratis fino a dicembre

Da tempo il Comune di Ravenna è registrato sull’Anpr, Anagrafe nazionale della popolazione residente, e dal link comune.ra.it/servizi-online/certificati/ è possibile scaricare certificati evitando di recarsi allo sportello.

Da ieri c’è una novità. Il ministero dell’Interno ha pubblicato un servizio di certificazione anagrafica online direttamente sulla piattaforma dell’Anpr anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ che affianca il servizio già previsto dal Comune di Ravenna, ma con due sostanziali differenze.

Dal sito del ministero i certificati possono essere richiesti solo per se stessi e i familiari, mentre con il servizio comunale è possibile emettere certificati anche per terze persone purché residenti nel Comune di Ravenna. La seconda differenza riguarda l’imposta di bollo, dovuta per tutti i certificati anagrafici (fatte salve le esenzioni previste per legge): fino al 31 dicembre 2021 i certificati scaricati online dal sito del ministero saranno gratuiti, senza bisogno di apporre la marca da bollo, anche quando richiesto dalla normativa di legge.

Per accedere ai servizi on line è necessario autenticarsi con il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), oppure accedere con Carta identità elettronica (Cie) o con Carta nazionale dei servizi (Cns).

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza

Dal Comune ricordano, infine, che l’Anagrafe nazionale permette al singolo cittadino di accedere alla propria visura anagrafica e di scaricare l’autocertificazione precompilata.