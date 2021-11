Insieme si può: incontro contro la violenza sulle donne con Linea Rosa e le Forze dell’Ordine a Russi

Proseguono le iniziative in programma a Russi per il 20° anniversario dell’apertura del Centro Antiviolenza locale. Dopo il primo appuntamento di martedì scorso, quando l’Avvocata Michela Guerra (consigliera di Linea Rosa ODV) la Dr.ssa Lisa Galli (Psicologa specializzanda in psicoterapia biosistemica) e Federico Blanc (Ingegnere, Architetto, scrittore e para-atleta già capitano della nazionale italiana di Sitting Volleyball) hanno parlato ad allenatori e allenatrici di Società sportive nella conferenza “Alleniamoci a vincere la violenza”, martedì 16 novembre, sempre alle ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia 10, avrà luogo un incontro dal titolo “Insieme contro la violenza di genere – Insieme si può”.

Nel corso della serata interverranno Michela Bochicchio (Primo Dirigente Divisione Anticrimine Questura di Ravenna) sul tema della violenza di genere e dei relativi strumenti di tutela, e Laura Spanò (Maresciallo Capo Addetto al Comando Stazione Carabinieri Via Alberoni – Ravenna) con il focus “Fonti normative e strumenti nel contrasto alla violenza di genere”. A moderare l’incontro sarà l’Avvocata Silvia Campese, socia di Linea Rosa ODV.

Sempre nel mese di novembre è prevista poi una mostra all’ex Chiesa in Albis di Piazza Farini dedicata al tema dell’abbigliamento “Com’eri vestita?“, dove saranno esposti gli abiti che indossavano le donne quando sono state vittime di violenza, che verrà inaugurata il 19 novembre alle ore 16, seguita un’ora più tardi della presentazione di Carla Baroncelli del suo libro sul caso del femminicidio di Giulia Ballestri “Ombre di un processo per femminicidio”, questa volta presso il Centro Sociale Porta Nova di Russi in via Aldo Moro 2/1.

Nel mese di dicembre il Teatro Comunale di via Cavour ospiterà lo spettacolo “InsideOut” a cura delle operatrici di Linea Rosa (venerdì 3 alle ore 20.30), mentre piazza Farini vedrà l’inaugurazione del monumento celebrativo dei 20 anni di attività del Centro Antiviolenza di Russi, frutto della collaborazione tra Linea Rosa, l’Amministrazione Comunale di Russi e CNA Ravenna, nonché del lavoro artistico del gruppo di mosaiciste del Collettivo Racconti Ravennati e della generosità dei cittadini che hanno contribuito e contribuiranno alla realizzazione dello stesso.

Infine, per inizio 2022 è previsto un corso di autodifesa con incontri teorici e pratici.