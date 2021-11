“Emergenza educativa al tempo del coravinavirus”: incontro con Paolo Crepet a Lugo

Prosegue il ciclo di incontri pubblici organizzati dall’insegnante e Consigliere comunale lughese Davide Solaroli e dall’Associazione M.I.E.L.E. sul tema “Emergenza educativa al tempo del coravinavirus”. Mercoledì 17 alle ore 20.45, presso la Pista di Pattinaggio di Via Piratello 49 a Lugo, si terrà il secondo appuntamento che avrà come ospite Paolo Crepet, il noto psichiatra italiano, oltre che sociologo, educatore, saggista e opinionista, spesso ospite frequente di varie trasmissioni televisive di approfondimento e talk show, come ad esempio “Porta a porta” di Bruno Vespa.

L’evento è a prenotazione obbligatoria e ad ingresso gratuito, si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anticovid gratuito e da diversi giorni ha fatto registrare il tutto esaurito.

Nella mattinata di giovedì 18 novembre, inoltre, il Dott. Crepet incontrerà alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Polo di Lugo, gli studenti delle Scuole Superiori lughesi, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Prof. Matteo Battistelli: alcune classi potranno partecipare all’incontro in presenza, mentre le restanti classi interessate avranno modo di seguire in diretta online dalle proprie aule. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di diversi cittadini e commercianti.