Il mago di Milano ospite di “Magia e Poesia” al ristorante “Il Pirata” di Cervia

Club Lions Milano Marittima 100 presenta la serata “Magia & Poesia”, cena conviviale con raccolta fondi fissata giovedì 18 novembre alle 20.30 al ristorante “Il Pirata” di Cervia.

Saranno presenti il governatore Distretto 108 A Franco Saporetti, il presidente di zona Loris Savini socio Club Milano Marittima 100 e il presidente Club Milano Marittima 100 Alessandra Maltoni. Tra gli ospiti della serata il maestro Paolo Olmi e consorte oltre al dirigente Kristian Castellani.

La serata conviviale ” Magia e Poesia” è un tema che ha ispirato diversi libri e un importante laboratorio universitario unibo. Ospite speciale della serata è il mago di Milano.

Milano Lyon Hardy, professionista, ha partecipato ad alcune delle trasmissioni televisive: rubrica personale in prima serata su Italia 1 proprio sul Mentalismo e condizionamenti mentali nel programma di Mistero e Rivelazioni con Adam Kadmon, sempre su Italia 1. Collaborazioni dirette con la redazione di IGT (Italian’s Got Talent) compresa la loro pubblicità, i soliti ignoti nel programma con Amadeus su Rai1. Sul sito sono citate diverse aziende, tra cui le più grandi del mondo con le quali ha la possibilità di lavorare. Ha vinto il campionato Italiano di Mentalismo Masters Of Mind. La serata è una raccolta con fondi tramite vendita libri. Costo della serata 42 euro.

Per prenotazioni contattare il Segretario del Club Massimo Mazzolani cell. 329 2709709

Tesoriera del Club Stefania Piolanti cell. 335 5319064