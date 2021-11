Sottocasa_21: Ravenna con gli occhi dei cineamatori. Rassegna di film amatoriali e di famiglia

Tornano i film inediti di famiglia, torna Sottocasa. La terza edizione si articola su tre giornate: due appuntamenti “tipici” da cinema domestico, venerdì 19 novembre, “Festa del cineamatore” al Centro Sociale La Quercia e sabato 20 novembre, “Proiezioni domestiche” a CittAttiva dove i cineamatori saranno i protagonisti di racconti e narrazioni a partire dalle pellicole inedite girate a partire dagli anni Quaranta.

Infine la giornata conclusiva avrà luogo domenica 28 novembre, “Visioni in via di Roma”, è un insolito percorso urbano a piedi alla scoperta di via di Roma con l’architetto Gioia Gattamorta, diviso in tappe dove sarà possibile visionare a partire dai propri smartphone film inediti girati dai cineamatori ravennati.

La tappa finale avrà luogo al MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna – con la visione di un’antologia di pellicole inedite di cineamatori ravennati con la sonorizzazione dal vivo di Tiziano Negrello (contrabbasso) e Daniele Santimone (chitarra).

Le iniziative sono a ingresso gratuito, è gradita la prenotazione al 351.9012185 oppure inviando una mail a sguardiincamera@gmail.com

“I film amatoriali e di famiglia girati tra gli anni ’40 e ’80 dai cineamatori ravennati sono un potente dispositivo emotivo ma anche strumento di analisi per conoscere il nostro passato, se interrogati e analizzati. Sottocasa_21 – per il terzo anno – proporrà installazioni, proiezioni di film, percorsi urbani, narrazioni, cercando di costruire nuove visioni e sguardi in luoghi che appaiono così inediti” sottolineano dall’Associazione Sguardi in camera APS, nata a Ravenna nel 2018 con lo scopo di recuperare e valorizzare gli archivi visivi privati: dalle pellicole famigliari nei formati amatoriali 8mm, Super8, 16mm, 9,5mm, alle fotografie. La memoria storica, sociale e visiva viene così ritrovata attraverso un accurato lavoro di archiviazione e catalogazione e di raccolta diretta delle testimonianze.

Sguardi in camera è partner di Home Movies – Archivio nazionale del film di famiglia (Bologna)

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Venerdì 19 Novembre

Festa del cineamatore

Proiezione e presentazione di film inediti di famiglia su Ravenna e quartiere Lanciani – Gulli, l’angolo del cine-amatore, consegna dei film digitalizzati raccolti nel corso della campagna 2020-21

La Quercia – Centro sociale e ricreativo

Piazza Medaglie d’Oro, 4 – Ravenna

Ore 20:30

Ingresso gratuito

Sabato 20 Novembre

Cine-proiezioni domestiche

Proiezioni in loop di film di famiglia su Ravenna, consegna dei film digitalizzati raccolti nel corso della campagna 2020-21

CittAttiva

Via Carducci, 14 – Ravenna

Ore 9.00 – 13.00

Ingresso gratuito

Domenica 28 Novembre

Visioni in via di Roma

Percorso cittadino alla scoperta di via di Roma con l’architetto Gioia Gattamorta

Ore 15:00 inizio percorso guidato in via di Roma, partenza da Porta Serrata

Ravenna: a ogni epoca la sua città. Episodi urbani e architetture che fanno da segnalibri tra le pagine della sua storia millenaria

L’immagine dell’acqua che scorre è forse la visione più intensa del fluire della storia tra le pieghe della città e dei suoi luoghi; un fluire continuo che aggiunge e, nel contempo, sottrae. Anche se nascosta e allontanata dalla città la sua memoria è sempre evocata nel suo affiorare all’interno dei monumenti più antichi e nelle forme delle strade. Percorrere la via di Roma/la Fossa Augusta sulle tracce degli sguardi dei cineamatori offre lo spunto per fermare gli occhi su scorci urbani e architetture usuali ma per questo inavvertite, e per disegnare un’altra delle possibili mappe culturali di Ravenna che racconta la modernità nello scorrere quotidiano delle esistenze e della storia (Gioia Gattamorta).

Gioia Gattamorta è laureata in Architettura a Firenze. Dal 1990 svolge l’attività di libera professionista, in forma singola o associata, dedicandosi prevalentemente alla progettazione ed al restauro architettonico. Dal 1990 al 1998 è stata cultore della materia presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura della Facoltà di Architettura di Firenze. Dal 1998 la collaborazione didattica è avvenuta anche presso altre sedi universitarie italiane e straniere mediante lezioni o collaborazioni a seminari e laboratori. Autrice di pubblicazioni in volume con case editrici nazionali, e articoli pubblicati su alcune riviste tra le quali Domus.

Per l’Ordine degli Architetti della provincia di Ravenna, di cui è stata Presidente, ha curato (1993-2017) l’attività formativa scientifica e culturale dedicata al dibattito sul pensiero architettonico, alla quale hanno partecipato personalità nazionali ed internazionali.

Dal 2011 porta avanti, il progetto L’atto di vedere la città. Laboratorio di sperimentazione linguistica sul luogo urbano – indirizzato alle scuole (primarie e secondarie) e alla comunità – declinato a diverse scale e finalizzato alla lettura ed alla comprensione della città per sviluppare nell’individuo e nella collettività la consapevolezza del vivere lo spazio comune.

Dal 2018 è Vice Presidente di AIDIA ‒ sez. TS (Associazione Italiana Donne Ingegneri ed Architetti). È socia INARCH.

Ore 16:30 Ingresso al MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna

Sala “A. Martini”

Via di Roma. 13

Antologia di pellicole inedite raccolte dai cineamatori ravennati con sonorizzazione eseguita da vivo da Tiziano Negrello (contrabbasso) e Daniele Santimone (chitarra)

La partecipazione all’itinerario e alla proiezione con concerto, è gratuita

Tiziano Negrello è diplomato in Contrabbasso al Conservatorio Statale F. Venezze di Rovigo nel 1989, approfondisce gli studi di perfezionamento solistico sotto la guida del Maestro Ludwig Streicher. Partecipa a stages di formazione orchestrale con il Maestro Maurizio Arena e il Maestro Faya. Intraprende gli studi Jazzistici sotto la guida di Tomaso Lama, Claudio Fasoli e Pietro Tonolo. Nel ’97 con il Warp trio vince il premio Rotary “Giovani Talenti del Triveneto”. Partecipa inoltre a numerose clinics di artisti tra i quali John Patitucci, Ares Tavolazzi, Paolo Costa. Nell’ambito della musica pop da Bassista-Contrabbassista ha avuto l’opportunità di accompagnare, artisti quali Gino Paoli, Massimo Ranieri, Alice, Franco Battiato, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, La Cruz, Morgan, Antonella Ruggero, Ricky Gianco, Eugenio Finardi e molti altri. Dal 2001 è docente di Contrabbasso, Basso elettrico, Batteria, Lettura Ritmica e Musica d’insieme presso la Scuola Comunale Sarti di Faenza dove coordina la Big Band Diretta da Daniele Santimone. Nel 2003 Santiago de Cuba-2005 Sevilla-2007 Val Paraiso (Chile)-2009 Bariloche (Argentina)-2012 Seinajoky (Finlandia), partecipa con il “Grupo Candombe” al Cumbre Mundial de Tango (Vertice mondiale di tango). Nel 2016 ha tenuto concerti e stages con il Trio Nodo con Daniele Santimone e Giacomo Scheda presso l’Università di Ribeirao Preto USP (Università di San Paolo) e UNAERP (e presso l’Università di Florianòpolis CEART-UDESC (Brasile). Dal 1991 ad oggi prende parte a numerose incisioni pubblicate con Orchestre, ensamble e formazioni Jazz e di ricerca sulla musica tradizionale sud americana spaziando tra i molteplici stili e forme musicali.

Daniele Santimone si diploma col massimo dei voti al Berklee College of Music di Boston e al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo. Ha collaborato con diversi musicisti di rilievo nel panorama jazzistico nazionale e internazionale tra cui Giulio Capiozzo, Ares Tavolazzi, Marco Tamburini, Jimmy Owens, Billy Hart, Cameron Brown, Joe Magnarelli, Jesse Davis, Karl Potter, Roberto Gatto, Marcello Tonolo, Pietro Tonolo, Dario Deidda, Fabrizio Bosso e moltissimi altri. Attivo in diversi ambiti stilistici, si è esibito in importanti rassegne musicali a livello internazionale con artisti quali Eumir Deodato, Pee Wee Ellis, Patrizia Laquidara, Mario Biondi, Ricky Gianco, Jarrod Lawson, Glenn Jones. La sua discografia comprende diversi lavori come sideman, leader e co-leader. È docente di Chitarra Jazz presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara e dirige da diversi anni l’ensemble Jazz della Scuola di Musica “G. Sarti” di Faenza

Ore 17:30 Al termine della proiezione sarà possibile visitare la mostra “Dante. Gli occhi e la mente. Un’Epopea Pop” con ingresso ridotto a euro 5.00.

Per partecipare a tutti gli appuntamenti è necessario esibire il green pass ed è richiesta la prenotazione telefonando al 351.9012185 oppure inviando una mail a sguardiincamera@gmail.com

_______________________

Per informazioni e contatti: Associazione Sguardi in camera APS – Segreteria 351.9012185; mail sguardiincamera@gmail.com

