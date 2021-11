La pista per pattinaggio su ghiaccio JFK ON ICE torna in Piazza Kennedy a Ravenna

Sabato 20 novembre alle ore 10 inaugura in Piazza Kennedy a Ravenna JFK ON ICE, la tanto attesa pista per il pattinaggio su ghiaccio che dopo un anno di stallo dovuto alle restrizioni pandemiche ritorna con lo stesso format degli anni scorsi, per allietare grandi e piccini con le sue atmosfere natalizie.

La pista, di 600 metri quadrati, realizzata dalla ditta Zannoni Chiara in collaborazione con Confesercenti Ravenna e la compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo, rimarrà aperta fino a domenica 16 gennaio e prevedrà diversi piccoli eventi e promozioni durante tutto il periodo natalizio.

“Siamo felici di poter riproporre questa importante attrazione che è ormai diventata un appuntamento atteso anche dagli esercenti del Centro Storico, nell’ottica di incrementare e qualificare sempre più l’offerta natalizia” dice Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti Ravenna.

“Abbiamo cercato anche quest’anno di arricchire l’offerta della pista con una serie di piccole iniziative – spiega Chiara Zannoni, che allestisce l’impianto – oltre al chiosco bar ed alla postazione di dolciumi, sabato 20 novembre e 4 dicembre, per cominciare, avremo delle dirette radio in collaborazione con Radio Studio Delta, che poi continueranno anche in prossimità delle Festività. Il mercoledì ed il giovedì promuoviamo inoltre la “Serata Universitaria”, con un prezzo speciale per gli studenti di 5 euro anziché 8”.

La pista rimarrà aperta, fino al 23 dicembre e dal 10 al 16 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22 e nel fine settimana dalle 10 alle 24. Nel periodo centrale delle Festività, dal 24 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 24. Aperture leggermente ridotte il 25 dicembre ed il 1° gennaio, dalle 14 alle 24, mentre per la notte del 31 dicembre apertura speciale dalle 10 alle 2 del mattino.

Prezzo di ingresso orario 8 euro.

Per informazioni: 331 918 0093 – riccardomarzocchi1976@gmail.com