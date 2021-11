“Un prodotto al mese”, alla Casa Matha ciclo di incontri e degustazioni sulle eccellenze romagnole

L’Associazione Ripensando Ravenna, in collaborazione con il progetto “Spasso in Ravenna” ed il supporto della Casa Matha propone iniziative gastronomiche, culturali, didattiche (per adulti e bambini) e mostre. “Un prodotto al mese” è la rassegna delle eccellenze romagnole che Slow Food Ravenna e Ravenna Food con la loro rete di Ristoranti e Locali Amici proporranno fino al 31 dicembre: piatti e prodotti di Mora Romagnola.

Venerdì 19 novembre, ore 18, alla Casa Matha è in programma “Attenzione a ciò che mangiamo!”. Quanto influisce il tipo di allevamento sulla qualità delle carni e sull’ambiente? Un incontro con proiezione di slide e interventi della dott.ssa Elisa Golinelli, medico veterinario, impegnata nell’azienda di famiglia nel controllare e garantire tutti i passaggi e le fasi di lavorazione per un’alimentazione consapevole, esperta di alimenti convenzionali e biologici.



Roberto Golinelli titolare dell’azienda Golinelli 1975 Srl, socio attivo dell’antica Mutua Salsamentari 1876 di Bologna, allevatore e maestro macellaio. Al termine dell’incontro, al Costa Caffè ci sarà la degustazione di prodotti di mora romagnola con carni provenienti da allevamento estensivo seguito da Golinelli Supercarni, che rispettanoil benessere animale, senza conservanti. Degustazione a pagamento con i salumi prodotti dalla Norcineria Golinelli: salame, salsiccia passita, pancetta arrotolata stagionata, prosciutto cotto abbinati ad un Romagna Sangiovese.