A Cervia la conviviale “Magia e Poesia” del Club Lions Milano Marittima 100

Si è tenuta presso il ristorante “Al Pirata” di Cervia, la conviviale “Magia e Poesia” organizzata dal Club Lions Milano Marittima 100, facente parte del distretto 108 A con il Governatore Franco Saporetti, Presidente del Club Milano Marittima 100 Alessandra Maltoni, alla quale è stato donato dal suo Club e dal ristoratore Lion Francesco un bellissimo piatto in ceramica del ristorante “Al Pirata”, in onore del conferimento del Premio internazionale Navarro 2021 alla pubblicazione della poetessa ravennate: “La poesia cambierà il mondo”.

Durante la cena sociale sono stati venduti libri di poesia il cui ricavato è andato nel casse del Club per sostenere i service in programma per il mese di dicembre 2021. Presente alla serata il medico Salvatore Trigona Presidente della Sosan, sostenitore della solidarietà lionistica pro salute. All’incontro ha partecipato il maestro Paolo Olmi, il quale ha portato informazioni sui concerti di Natale a Ravenna e Cervia, organizzati dalla sua associazione. Il maestro si è esibito al pianoforte tra le performance del famoso mago di Milano: Lyon Harvey. L’illusionista ha partecipato ad alcune delle trasmissioni televisive ricordiamo: rubrica personale in prima serata su Italia 1 proprio sul Mentalismo e condizionamenti mentali nel programma di Mistero e Rivelazioni con Adam Kadmon, sempre su Italia 1.

Collaborazioni dirette con la redazione di IGT (Italian’s Got Talent) compresa la loro pubblicità, i soliti ignoti nel programma con Amadeus su Rai1. Sul sito del mago www.lyonharvey.com sono citate diverse aziende, tra cui le più grandi del mondo con le quali lavora. Lyon è stato apprezzato da tutti i lions del Club e dalla Presidente Alessandra Maltoni che in un gioco di magia ha letto per i suoi soci i versi “Papavari blu”, in vista del service a favore degli alberi a Milano Marittima.