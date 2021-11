Consar Ravenna dona 480 litri d’olio di semi di arachidi all’associazione di volontariato “Il Terzo Mondo”

“Il delle oltre 250 famiglie indigenti che all’anno frequentano lo sportello del sorriso di via Grado 30 a cura dell’associazione di volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’ inizia con un barlume di speranza – racconta il Presidente Charles Tchameni Tchienga – A regalare loro sorrisi e fiducia è stato il Gruppo Consar.

I nel tardo pomeriggio Tchienga ha infatti ricevuto da Consar 480 litri d’olio di semi di arachidi di lunga conservazione pronti per l’uso; Ovvero 40 scatole contenenti 12 bottiglie da 1litro. “È una donazione particolare che avviene in un momento assai difficile in cui i prezzi dei beni alimentari di prima necessità sono in netto aumento – commenta Tchienga – Una parte della donazione verrà distribuita alle realtà di Ravenna che si occupano di povertà ed il restante sarà distribuito alle famiglie che già frequentano “lo sportello del sorriso”.