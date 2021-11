Faenza. Pro Loco, visita guidata alle decorazioni Liberty di Giovanni Guerrini in città

Inizierà con l’Albergo Vittoria la prossima visita guidata Pro Loco Faenza, sabato 20 novembre alle 15, dedicata a Giovanni Guerrini (1887-1972), che fu tra i principali esponenti del Cenacolo Baccariniano del primo ‘900. Nato come incisore e decoratore di soffitti, in seguito Guerrini divenne architetto (fu tra i progettisti del “colosseo quadrato” a Roma, sede Eur), pittore, grafico, e soprattutto precursore del moderno design fornendo modelli per ceramiche, ferri battuti e ogni possibile oggetto di arte applicata.

L’itinerario proposto da Pro Loco partirà dal Vittoria dove il giovanissimo Guerrini – era il 1909 e lui aveva 22 anni – decorò le due stanze di ingresso al piano terra in maniera stupefacente, recependo tutte le istanze del linguaggio Liberty, con vasi, fiori, frutta, nastri, uccelli esotici, ghirlande e motivi astratti, geometrici o semplicemente visionari. Guerrini era aggiornatissimo sulle novità della Secessione Viennese e aveva conosciuto il grande Galileo Chini, portatore di quelle novità e venuto a Faenza l’anno prima, nel 1908, per l’Esposizione Torricelliana.

Se possibile, si salirà poi al primo piano per vedere una stanza d’albergo tuttora richiestissima dove Guerrini raffigurò cinque paesaggi di cui due – i Colli di Brisighella e nientemeno che il Cervino! – perfettamente riconoscibili.

Ci si sposterà infine in case private: una in Corso Saffi e l’altra in via Torricelli, accomunate dal fatto che qui Guerrini affrescò il corridoio di ingresso con figure maschili nude di giovanetti che suonano, ballano e si atteggiano in sensuali pose liberty. Il resto è una sorpresa.

E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza. Ritrovo alle 15 presso Pro Loco – Voltone della Molinella. Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina e comportamenti adeguati alle normative di emergenza sanitaria.