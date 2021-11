Dalla piccola Sara sono arrivati “I Colleghi di Grisù” con due regali: i vigili del fuoco portano una somma di denaro e un draghetto alla bimba

Sorride, scherza, gioca, accoglie gli amici pompieri senza timidezze e lancia in aria il pupazzetto del draghetto Grisù: è un bel pomeriggio per la piccola Sara Cantagalli e per i suoi genitori, ai quali si allarga il cuore di fronte a una così vasta solidarietà ed a tanta generosità. La storia di Sara è venuta all’attenzione dei nostri lettori a fine ottobre: lei ha tre anni e in primavera le è stato diagnosticato un neuroblastoma al quarto stadio con locazione primaria serrenalica e secondarismi a livello ematico e retroperitoneale con possibilità̀ di guarigione al 50%, ossia una brutta forma di tumore.

Adesso, a vederla, sta bene, perché ha subito un intervento chirurgico fondamentale sulla strada della guarigione, che potrà arrivare dopo la chemioterapia e il trapianto di midollo osseo. Ci vuole ancora tempo e il papà, il 37enne Mattia Cantagalli, e la mamma, la 40enne Maria Valgimigli, con l’altro loro figlio di 12 anni, sanno di doversi armare di fiducia e speranza. Intanto, però, hanno avuto un alloggio dove potere vivere serenamente, l’attenzione dei medici specialisti dell’Ausl della Romagna per Sara e un po’ di denaro per affrontare l’immediato futuro che non consente loro di lavorare con continuità.

Oggi pomeriggio “I Colleghi di Grisù”, ossia un gruppo spontaneo dei vigili del fuoco di Ravenna e provincia, anche a nome dell’associazione “Cuore & Territorio”, ha portato presso l’abitazione della famiglia Cantagalli una somma di denaro raccolta appositamente, il draghetto di stoffa tutto per Sara e uno striscione “Forza Sara” per infondere altro coraggio a Maria e Mattia.

Loro sono genitori sani, così come il figlio più grande e non hanno mai “incrociato” il Covid-19. “Tre anni è mezzo fa è nata Sara – spiega la mamma -; ho avuto una gravidanza normale ed è stata bene fino a dicembre 2020, quando ci siamo accorti che le erano spuntati lividi sopra le palpebre, le si rompevano i capillari degli occhi che erano rossi. Dopo svariati controlli medici è arrivata la diagnosi di quella brutta malattia”. Da qui è iniziato un percorso di sofferenza: prima della pandemia Maria lavorava come rider e nei ristoranti, mentre Mattia in agricoltura oltre che come rider. Durante il confinamento sanitario a loro era rimasta l’occupazione come rider, alternandosi per potere seguire i due figli; abitavano in centro storico a Faenza, ma, alla scadenza del contratto d’affitto prevista per lo scorso 31 ottobre, si sarebbero trovati senza alloggio, volendo il proprietario rientrarne in possesso.

“Negli ultimi mesi non siamo riusciti più a lavorare – continua la mamma – perché le condizioni di Sara ci imponevano di starle costantemente vicini, anche nei colloqui coi medici che ci volevano entrambi, senza poi trascurare l’altro nostro figliolo. Sara è stata presa in carico dall’Ospedale Infermi di Rimini dopo essere passata da Faenza e da Ravenna. Mercoledì scorso Sara ha subito l’intervento in cui le sono state asportate la ghiandola surrenale dove era ‘appoggiato’ il tumore, l’appendice, inoltre sono state asportate le cellule morte che si erano calcificate sopra l’aorta e sopra un rene. A questo punto i medici decideranno circa la chemioterapia o la radioterapia, quindi è previsto il trapianto di midollo osseo. Prospettive… i medici non si sbilanciano e ad oggi confermano al 50 per cento le possibilità di guarigione”.

Chi scrive può testimoniare che Sara ha grande energia ed è vivace come ogni altra bambina di tre anni, oltre che simpatica e affabile. “Non si ferma mai…” precisa la mamma. Magari è così perché ci sono diverse persone che le fanno festa, poi c’è il regalino dei pompieri. “No, è così anche quando siamo solo noi, in casa, con suo fratello. È sempre stata così” sottolinea Maria.

Della situazione di Sara e famiglia si sono interessati Samantha Gardin, ex segretaria provinciale della Lega, Acer Ravenna, Michele de Pascale, sindaco e presidente della provincia di Ravenna, il deputato ravennate del Pd Alberto Pagani, oltre che a “Cuore & Territorio” e “I Colleghi di Grisù”.

“Mattia ed io vogliamo anche ringraziare l’assessore ai Servizi Sociali Davide Agresti e il sindaco di Faenza Massimo Isola – continua Maria – perché ci hanno sistemato in questa abitazione nelle ex scuole elementari di San Pier Laguna, ristrutturate dal Comune per ricavare alloggi ‘d’emergenza’. Non voglio dimenticare Beatrice Passalalpi, l’assistente sociale che ci è vicina da quando ci troviamo in questa situazione, un’amica”.

Maria e Mattia sanno che sarà difficile riprendere la vita “di prima”, ma il percorso di guarigione di Sara è avviato. “Per ora non riusciamo a riprendere un lavoro regolare – dice Maria -; io ho un lavoro che non è continuo. Vogliamo tornare a ‘vivere’. I bambini non meritano di avere queste vicende. Si pensa che i bambini non abbiano malattie gravi, ma non è vero! Se ne ammalano tantissimi tra leucemie e tumori. Con Sara abbiamo capito da gennaio che c’era qualcosa di serio, ma la scoperta del tumore è avvenuta l’1 maggio, poi è venuto il resto. Fortunatamente il Covid non ha colpito la nostra famiglia”.

E da oggi Sara di avere dei nuovi amici nei “Colleghi di Grisù”. Grisù era il draghetto maldestro della serie di cartoni animati ideata dai fratelli Nino e Toni Pagot nel 1964, che odiava il fuoco e quando di emozionava, incendiava ciò che aveva davanti.

“È un gruppo costituito da vigili del fuoco in turno libero – spiega Fabio Marzufero, capo reparto a Ravenna -, che include la sede centrale di Ravenna, Lugo, Faenza, Cervia e Distaccamento Portuale di Ravenna. Cerchiamo di raccogliere fondi per sostenere persone che hanno bisogno; possiamo contare sulle donazioni di varie attività dell’area ravennate che ringraziamo, inoltre facciamo attività sempre finalizzate alla raccolta di fondi, ma anche di beni di consumo, perché, per esempio, le persone bisognose devono anche lavarsi oltre che mangiare. Nel caso di Sara ci ha indirizzato l’associazione ‘Cuore e Territorio’ presieduta da Giovanni Morgese, che ha avviato questa campagna di solidarietà e sta facendo un lavoro enorme. Dopo oggi, torneremo da Sara per regalarle anche la maglietta rossa del Gruppo della sua misura”.

Nelle foto: Sara Cantagalli con i genitori e “I Colleghi di Grisù”