“Martina e le altre” nella Sala delle Capriate dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, contro la violenza sulle donne

Prenderanno il via domenica 21 novembre con lo spettacolo teatrale Martina e le altre, a cura della Scuola Teatro La Bassa, le iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021, coordinate dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Bagnacavallo. Lo spettacolo andrà in scena alle 20.45 nella Sala delle Capriate dell’ex convento di San Francesco, in via Cadorna 14.

Martina e le altre è una drammaturgia contemporanea nata dalle discussioni delle adolescenti e degli adolescenti che hanno frequentato il corso extrascolastico realizzato a Bagnacavallo dalla Scuola Teatro La Bassa durante il 2020. Nello spettacolo, ragazzi e ragazze parlano di come si sentono le donne e gli uomini, dei ruoli di genere che avvertono come imposti dalla società: una riflessione sulle riflessioni e i vissuti attorno all’universo femminile e le relazioni.

Dodici saranno gli attori presenti in scena, per la regia di Carlo Sella e Roberta Xella. L’ingresso è gratuito, è necessario il Green Pass. I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata inviando un WhatsApp al numero 339 3133314.

Le iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne proseguiranno giovedì 25 novembre con la Camminata in rosso per le vie del centro storico (partenza alle 20 da piazza della Libertà) e la proiezione del film Diamante Nero di Céline Sciamma (alle 21 nella sala di Palazzo Vecchio).