Conselice. Quattro giorni di iniziative dedicate all’eliminazione della violenza contro le donne

Con l’installazione nella piazzetta Guareschi del velo fiorito a cura del Caffè delle Ragazze, della panchina rossa consegnata dall’associazione Bianconiglio, e il coinvolgimento dell’Associazione A passo di danza e dello Spi Cgil, sono iniziate nel pomeriggio del 21 novembre le quattro giornate che Conselice dedica alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si prosegue domani pomeriggio, martedì 23 novembre, in biblioteca alle ore 17 con letture per le classi della Scuola Primaria sul tema dei Diritti alle storie e Storie dei Diritti (a cura di Shahrazad e Non Una Di Meno Conselice) e la distribuzione di nastrini nero e fucsia contro la violenza per le vie del centro.

Poi l’incontro a Villa Verlicchi a Lavezzola, mercoledì 24 novembre alle ore 20,30 nei locali di DART, con Renato Gadda ed il suo libro “Sfumature di rosa”, racconti di violenza sulle donne scritti con empatia da un uomo.

Infine, la sera di giovedì 25 novembre alle ore 20, si svolgerà “Una camminata in rosso” con partenza dalla piazzetta Guareschi fino al porticato del Municipio: dove è prevista, nell’auditorium comunale, la conclusione del progetto contro la violenza alle donne con un momento musicale.

Per accedere agli incontri è necessario il green pass, per informazioni e prenotazioni 0545986930 / biblioteca@comune.conselice.ra.it.