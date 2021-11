Alfonsine. Inaugura la nuova palestra di Longastrino

Lunedì 29 novembre è prevista l’inaugurazione della palestra di Longastrino, in piazza Berlinguer. Si tratta della seconda palestra in cinque anni inaugurata dal Comune di Alfonsine, a servizio del polo scolastico annesso e delle associazioni sportive locali. L’intervento nasce dall’esigenza dell’Amministrazione di migliorare gli spazi sportivi pubblici dal punto di vista della messa a norma e di messa in sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e dell’offerta di servizi.

L’Amministrazione ha deciso di intitolare la nuova palestra a Maria Scutti (Altino, 1928 – 2005), atleta vincitrice di 15 medaglie, di cui 10 d’oro, ai primi Giochi paralimpici estivi di Roma nel 1960, dove gareggiò in ben quattro discipline (atletica leggera, nuoto, tennis tavolo e scherma). Soprannominata la “donna d’oro” grazie a questi successi, Maria Scutti è ancora oggi l’atleta ad aver vinto più medaglie in una singola edizione dei Giochi paralimpici e nel luglio di quest’anno è stata insignita postuma della medaglia d’oro al valore atletico.

L’inaugurazione si svolgerà alla presenza delle autorità, della ginnasta olimpica Milena Baldassarri e del maratoneta paralimpico Loris Cappanna, degli alunni della scuola primaria e secondaria di Longastrino ed è aperta a tutta la cittadinanza.