Ragusa sul mare e sulla tavola a Marina di Ravenna, a cura della Lega Navale Italiana

Continua, dopo Ancona, la rassegna delle Repubbliche Marinare adriatiche curata dalla sezione ravennate della Lega Navale Italiana. Nel Sud della Dalmazia, Ragusa – in croato Dubrovnik – è oggi una celebrata meta del diportismo nautico. Seppe fondere cuore slavo e cultura latina e prosperare in un Mediterraneo travagliato da conflitti. Come Ancona, non fu bellicosa, ma pacifica e mercantile, e per questo la sua storia va onorata. Le sue vicende nel tempo e sul mare, il difficile equilibrio tra Venezia e l’Impero Ottomano, le sue eccellenze in campo culturale e sociale saranno raccontate da Egidio Ivetic, docente, scrittore, ma anche appassionato di mare.

Appuntamento domenica 28 novembre, ore 10:30, con "Ragusa sul mare", presso la Galleria Faro Arte, in Largo W. Magnavacchi n. 6, Marina di Ravenna. A seguire, ore 13, "Ragusa sulla tavola": menu dalmata di terra c/o ristorante Ravenna Yacht Club.