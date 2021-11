A Faenza la dodicesima edizione dei Giardini di Natale

Torna Giardini a Natale, l’evento che vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini durante il periodo invernale. Siamo giunti alla dodicesima edizione, che si terrà dal’11 dicembre al 7 gennaio. Quest’anno, in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta Dante Alighieri, gli sarà reso omaggio dedicandogli la manifestazione, che avrà titolo: “Giardini Divini: il Natale si racconta”.

Confermata la collaborazione tra il Servizio Ambiente e Oscar Dominguez per la direzione creativa dell’evento. Il progetto prevede la realizzazione di allestimenti, lungo il centro città (Corso Mazzini, Corso Saffi, Voltone della Molinella, Fontana Monumentale, area del Duomo), che nel loro insieme comporranno il percorso intrapreso da Dante nella sua Opera Magna. Tutti coloro che visiteranno le installazioni potranno così rivivere il Suo cammino e le Sue “avventure”, passando per Inferno – Purgatorio e Paradiso.

Sarà data la possibilità ai cittadini di votare il giardino più bello, tramite il concorso on line “Vota il giardino preferito”.

Di seguito i primi appuntamenti:

dal 1 dicembre al 4 dicembre

Allestimento dei Giardini. (24 allestimenti)

11 dicembre- Inaugurazione

Presso Sala Consiliare e Salone delle Bandiere (Piazza del Popolo 31) a partire dalle ore 15.30. Saluti Istituzionali, presentazione della manifestazione, ringraziamento degli sponsor e degli allestitori.

Giardini a Natale non è solo vivaismo, ma anche un’occasione per divulgare la cultura del Verde e favorire le sinergie tra le varie realtà locali.

Vengono quindi organizzate una serie di ulteriori attività:

mercoledì 15 dicembre- Convegno

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Pubblici Giardini in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina. Titolo del convegno sarà “L’Albero tra il sacro e il profano” e affronterà tematiche legate a tutto ciò che unisce l’uomo

e il Verde: dalla simbologia spirituale alla gestione pratica del patrimonio arboreo. Interverranno alcuni tra i maggiori esperti nazionali ed internazionali del settore.

L’evento si terrà in diretta streaming (Facebook: Faenza Giardini a Natale, Youtube: Unione della Romagna Faentina) e in presenza (con green pass) presso il cinema teatro Sarti di Faenza dalle ore 9 alle 13.45 circa.

sabato 11 dicembre e sabato 18 dicembre 2021

“Non solo alberi di Natale: giardini segreti nel centro di Faenza”. Nell’ambito dei “Giardini di Natale 2021” Visite guidate a cura della Pro Loco di Faenza. Ritrovo: ore 15 presso Pro Loco – voltone Molinella.

domenica 19 dicembre

Si svolgerà, dalle ore 10 alle ore 12, la 4a edizione del ” Training Culturale ” che vedrà impegnati i coach della palestra Jlab e i ragazzi dell’ associazione culturale ” Torre dell’ Orologio “. L’ evento consisterà in una camminata seguendo un percorso ad anello dove durante il tragitto verranno fatte delle soste sia per svolgere esercizi che per ascoltare aneddoti storici legati ai luoghi che attraverseremo. Sarà inoltre organizzata una visita Giardini a cura dei docenti e degli studenti del “Corso di laurea in Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio – Università di Bologna”.

Mostre

“Dante. Visioni del contemporaneo”: Grazie al supporto dell’Auser di Faenza, sarà prorogata l’apertura della mostra (ideata dal Museo Diocesano di Faenza, in collaborazione con Magazzeno Art Gallery, Dante Plus e Bonobolabo) presso la

chiesa di Santa Maria dell’Angelo. La mostra sarà visitabile dal 11 dicembre al 9 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18; tutti i giorni, tranne il 25 dicembre.

“Mostra Città per le Persone”: Mostra regionale, che deriva dal percorso formativo e dei laboratori progettuali di REBUS. La mostra è dedicata ai fenomeni climatici estremi ed il loro impatto sulle aree urbane. Vengono inoltre illustrate le

possibili soluzioni per migliorare il microclima urbano. La mostra sarà trasferita a Faenza, presso il Salone delle Bandiere e sarà inaugurata l’11 dicembre.

“Esplorando i Geositi in compagnia di Scarabelli ”: Mostra iconografica e fotografica che presenta le emergenze geologiche dell’Unione anche attraverso gli studi fatti da Scarabelli. Presso il Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi.