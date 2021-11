Unione: Bassa Romagna sempre più “smart”, nuovi servizi online per Polizia locale e Uffici elettorali

Continuano a crescere i servizi online messi a disposizione dei cittadini da parte dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Da oggi 29 novembre è infatti possibile accedere con un clic a tre richieste di autorizzazioni che prima erano possibili solo tramite moduli cartacei: la richiesta di occupazione di suolo pubblico, di transito di mezzi pesanti e di attraversamento stradale per carrelli elevatori; è inoltre disponibile anche il modulo rimborsi, per chi ha versato somme in eccesso, doppi versamenti, eccetera, in relazione a multe da violazione al Codice della strada.

I servizi sono disponibili accedendo al banner “Servizi online” che si trova sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione “Polizia locale”.

Sempre sul portale dei Servizi online, ma nella sezione “Anagrafe – Elettorale”, sono anche stati aggiunti per tutti i Comuni la richiesta di cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio e la cancellazione dall’albo degli scrutatori.