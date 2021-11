Massa Lombarda. Successo alla Giornata della Colletta Alimentare

La città di Massa Lombarda si dimostra ancora una volta sensibile verso le tematiche sociali e benefiche. Ne è la prova la partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata annualmente dall’associazione “Banco Alimentare”. La giornata di sabato 27 novembre ha visto protagonisti tanti cittadini che hanno donato alimenti ai banchetti situati in tutti i supermercati cittadini.

Ogni giorno l’associazione Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Nella colletta si sono raccolti i seguenti alimenti: tonno, carne in scatola, pelati, legumi, olio, omogenizzati, cibo per l’infanzia, pasta, riso, zucchero, latte, biscotti e varie per un totale di 1636 confezioni.

Fondamentale anche l’aiuto del gruppo comunale di protezione civile che era presente presso il Lidl di Viale della Repubblica.