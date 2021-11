Trasporto pubblico. Question Time di Ancarani: “Risolvere il problema del trasporto casa-scuola per gli studenti della Ricci Muratori di Ravenna”

Alberto Ancarani, Capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRA Ravenna, ha presentato un question time in cui chiede a Sindaco e Giunta quali soluzioni saranno messe in campo per risolvere il problema del trasporto pubblico casa-scuola degli studenti della Ricci Muratori di Ravenna.

“Dall’inizio dell’anno scolastico, sia a causa del necessario distanziamento anticovid sia a causa del contrasto di alcuni autisti alla certificazione verde, la situazione generale del trasporto pubblico locale ha mostrato numerose lacune” dichiara Ancarani.

“Particolarmente odiosi appaiono i disservizi per quanto riguarda il trasporto degli studenti che dopo aver subito mesi e mesi di dad meritano il massimo impegno da parte delle istituzioni affinché il tragitto casa-scuola e viceversa non debba rendere sconveniente recarsi sui banchi scolastici” prosegue il capogruppo.

Ancarni sottolinea che, nonostante l’amministrazione comunale, l’agenzia della mobilità romagnola e Start Romagna fossero perfettamente informate circa le normative in vigore e le necessità scolastiche, tuttora molti studenti non riescono a salire sull’autobus delle 13 in quanto a pieno carico, secondo la normativa covid, senza che un secondo mezzo provveda a far salire gli studenti che non sono potuti entrare in quello già pieno. Ciò succede in particolare sulla linea bus n.3 per quanto riguarda gli studenti della Ricci Muratori.

“E’ da settembre che i genitori rappresentano la problematica alle istituzioni preposte ma dopo due mesi non vi è ancora stato posto rimedio con Start Romagna che risponde che la responsabilità è di AMR senza che lo scaricabarile porti a una soluzione del problema” spiega Ancarani che interroga il Sindaco per sapere “Come intenda muoversi l’amministrazione per consentire che tutti gli studenti che usufruiscono del trasporto pubblico locale per il percorso casa-scuola e scuola-casa abbiano le stesse opportunità e possano ricevere un servizio decoroso e puntuale”.