Tutto è pronto a Cervia e a Milano Marittima per festeggiare il Natale 2021. Ai nastri di partenza Cervia Christmas Family e Mima Wonderland

Cervia Christmas Family

Il week end 4 e 5 dicembre accende le iniziative del Natale a Cervia. Dal 4, al mattino, apertura del Giardino degli elfi che sarà accessibile tutti i giorni, fino al 6 gennaio. Sul palco della piazza l’atmosfera sarà scaldata dalla Elfo Dance , mentre nel centro storico e lungo le vie principali, dove si incontrano anche la piramide luminosa e le scritte luminose dedicate a Grazie Deledda, gli ospiti potranno godere della simpatica animazione itinerante.

Circo Petit Cabaret 1924, la novità del natale cervese di quest’anno apre il tendone agli ospiti con una mostra che sarà anteprima agli spettacoli circensi che inizieranno dall’8 dicembre e si snoderanno fra spettacoli pomeridiani e serali fino al 6 gennaio. Il 4 e il 5 dicembre nel tendone sarà visitabile la mostra di quadri sul circo dell’artista Acrilico 75: un’affascinante visione del circo e della sua atmosfera di sogno e di magia.

Sabato 4 dicembre dal mattino al via anche la pista del ghiaccio che resterà attiva fino al 9 gennaio

Il pomeriggio in piazzetta Pisacane, nella Bolla di ghiaccio, si terranno varie attività di animazione fra cui attività dedicate ai bambini e letture animate. Attivo il mercatino con prodotti di artigianato e gastronomia

Dal 4 al 26 dicembre in Sala Rubicone la mostra “ Ti racconto una cosa…. Di Arca Adriatica” mostra dedicata alla marineria organizzata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare.

MiMa Wonderland

Al via anche le iniziative a Milano Marittima fra l’universo di luci e stelle. Apertura del Christmas Grotto, il villaggio di Babbo Natale nel centro di Milano Marittima immerso in un universo di luci e stelle, che offre un’esperienza unica e magica per scoprire il fantastico Mondo di Natale. Circondati da un tunnel luminoso, grandi e piccini potranno arrivare alla Casa di Babbo Natale passando attraverso suggestivi boschi luminosi, scoprendo la tana dei grandi amici polari, incontrando le renne cantarine e simpatici elfi.

Il Christmas Ice Park, una pista di pattinaggio tra le boutique, offre varie possibilità di divertimento “polare” mentre il mercatino gourmet offre ristoro lungo le vie del centro. Il cibo da strada con le sue specialità locali di dolce e salato sarà infatti uno degli ingredienti della passeggiata nel salotto di Milano Marittima.

Non mancheranno novità per degustare prodotti diversi come in un piccolo tour tra i sapori d’Italia.

Un universo di stelle, lune e galassie nelle vie che conducono in Rotonda I Maggio rendono omaggio a Dante e al celebre verso “ e quindi uscimmo a riveder le stelle…” con la speranza che sia anche un messaggio di buon auspicio per tutti.

Christmas Express

Torna il trenino CHRISTMAS EXPRESS che collega il villaggio di Milano Marittima a quello di Cervia, diventando così sia un comodo mezzo di comunicazione tra le due località che limita l’utilizzo delle auto, sia un’attrazione ed arricchimento all’offerta del territorio.

Per info

https://www.turismo.comunecervia.it/it

@visitcervia

@visitmilanomarittima