Primo Rosetti, Memorie della II guerra Mondiale. Presentazione della ristampa, giovedì 2 dicembre

Domani, 2 dicembre 2021, ai “GinGini” di via 9 febbraio, ore 17,30, vi sarà la presentazione della ristampa del volume “Poi mi ricordo” di Primo e Roberta Rosetti, Stear Edizioni.

Si tratta del racconto di un protagonista della Seconda Guerra Mondiale, classe 1935, il ravennate Primo Rosetti, che per opera della figlia Roberta sintetizza in un’opera editoriale i duri anni vissuti in Romagna durante il secondo conflitto mondiale.

La prima edizione, rapidamente esaurita, viene ripresa dalla seconda edizione che mantiene inalterati tanti ricordi e vicende vissute da molte famiglie ravennati e da combattenti e protagonisti, molti dei quali deceduti.

Oltre agli autori intervengono Daniele Perini e Giannantonio Mingozzi con un contributo di amicizia e di ringraziamento pubblico per un opera che testimonia vicende drammatiche ma anche la passione della resistenza ed il valore del ricordo.

Ingresso nel pieno rispetto delle normative anticovid.