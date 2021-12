Nelle piazze della provincia di Ravenna tornano le stelle di Natale di AIL: ecco dove trovarle

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – per la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro le malattie del sangue. La manifestazione è realizzata in tutta Italia, grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia, contraddistinta dal logo AIL, a chi verserà un contributo minimo di 12 €.

L’appuntamento sarà nel fine settimana del 3, 4 e 5 dicembre nelle principali piazze della Provincia di Ravenna. L’elenco aggiornato delle piazze è disponibile sul sito: ailravenna.it/come-aiutarci/stelle-di-natale-ail/ . In alcuni punti di distribuzione i volontari AIL saranno presenti anche mercoledì 8 Dicembre – festa dell’Immacolata (tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.ailravenna.it).

Nonostante le difficoltà di questo periodo, AIL Ravenna continua a garantire il servizio di Assistenza Domiciliare, sia medico che psicologico, a supportare il paziente ematologico ed i suoi famigliari, ad acquistare attrezzature e strumentazioni per il Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna, anche grazie ai fondi raccolti in occasione di queste manifestazioni. Le Stelle di Natale AIL saranno disponibili anche presso i punti di distribuzione convenzionati che si possono visualizzare sul sito internet e in alternativa si possono ordinare online e riceverle a domicilio grazie alla disponibilità dei tanti volontari AIL e alla collaborazione con gli Angeli in Moto.