Serata di beneficenza organizzata da Lions di Ravenna e Banco Alimentare: 90 persone presenti, tantissime le donazioni

Lions Club e Banco Alimentare insieme “Per condividere un bisogno” è questo il titolo della cena raccolta fondi che il 17 novembre 2021 si è svolta a Ravenna presso il Ristorante “Al Molinetto”. La serata è stata organizzata da tutti i sette Club della zona B della prima Circoscrizione: Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Ravenna Romagna Padusa, Cervia Ad Novas, Cervia Cesenatico Host e Milano Marittima 100 in occasione del suo trentesimo anniversario.

Hanno partecipato direttamente circa 90 persone e altre hanno fatto una donazione al Banco pur non partecipando. Alla serata erano presenti il Presidente del Banco Alimentare Stefano Dal Monte, il Responsabile della Colletta Marco Commissari, il Vicario Generale della Archidiocesi di Ravenna – Cervia Don Alberto Brunelli, oltre al Governatore del Distretto 108/A Italy ° Franco Saporetti, l’immediato Past Governatore Francesca Romana Vagnoni, il Coordinatore Lions del Banco e del Tavolo distrettuale “Lavoro, famiglie e nuove povertà” Fausto Pasini, il Coordinatore distrettuale Lions Global Service Roberto Garavini, il Coordinatore Global Service di Zona Patrizia Re, il Presidente delle Circoscrizioni della Romagna Cinzia Ghirardelli, il Presidente di Zona Loris Savini.

La serata viene organizzata da diversi anni e si unisce alla partecipazione dei Lions alla Colletta Alimentare. Nel 2019 è stato firmato un Protocollo d’intesa da parte del Presidente del Consiglio dei Governatori Luigi Tarricone e il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno ed è operativo su tutto il territorio nazionale.

Il Protocollo prevede, in particolare, una collaborazione tra il Banco e i Lions durante la Colletta Alimentare ma anche delle collaborazioni specifiche su altri progetti che riguardano il nostro territorio. Sabato 27 novembre davanti ad alcuni supermercati delle due città erano presenti 25 volontari Lions che hanno donato qualche ora del loro tempo per aiutare nella raccolta dei beni alimentari.

La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata in presenza. Non era scontato che 140mila volontari, nel rispetto delle norme, tornassero davanti a quasi 11mila supermercati per vivere e proporre un gesto semplice ma concreto di solidarietà. Quest’anno, a livello nazionale, con la Colletta si sono raccolte circa 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti nonostante il momento particolare.

In Emilia – Romagna sono stati donati oltre 1,6 milioni di pasti. Il risultato della raccolta in regione è stato di 825.774 kg (con una flessione rispetto al 2019 di solo il 4,3%) grazie a 14.000 volontari in 1.100 punti vendita. Nelle città di Ravenna e Cervia sono stati raccolti 27.124 kg che sono stati in parte consegnati al magazzino del Banco e in parte consegnati direttamente alle Associazioni che seguono mense e dormitori.

Un grande Grazie a tutti coloro che con immutato slancio e cuore grande hanno sostenuto questo gesto e contribuito con il loro dono ad aiutare chi è in difficoltà. La colletta continua online fino al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e sul sito https://www.colletta.bancoalimentare.it, fino al 5 dicembre su Esselunga.it e su Easycoop.com.

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continua anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.