Anche l’Associazione Cuore e Territorio è presente alla tradizionale Maratonina di Voltana

Anche l’Associazione Cuore e Territorio con i delegati Marcello Iervolino, Donatella Truzzi e Anna Redavid è presente alla tradizionale Maratonina di Voltana. La gara competitiva è stata di 21,097 km ed era valida come settima prova del campionato su strada UISP 2021, tredicesimo memorial “Raffaele Lolli” e decimo memorial “Giovanni Manzoni”.

Il Delegato Marcello Iervolino ha premiato i vincitori insignendoli del premio solidarietà dell’Associazione “Cuore e Territorio” di Ravenna che, in collaborazione con il comitato territoriale UISP di Ravenna e Lugo, ha colto l’occasione per raccogliere fondi per la piccola Sara Cantagalli, la bimba di tre anni affetta da neuroblastoma che necessita di assistenza continua.

Conclude il Presidente Giovanni Morgese: il 20 dicembre si chiuderà ufficialmente la raccolta fondi indetta da Cuore e Territorio che ha visto uno sforzo di impegno costante di tutti i soci coordinati dalla dr.ssa Elena Fusconi. Chi volesse sostenere la famiglia di Sara, pertanto, potrà effettuare una donazione sul Conto Corrente bancario attivato presso la Cassa di Risparmio Ravenna (IBAN IT 02 F 06270 13100 CC0000027952) intestato a CUORE E TERRITORIO APS, scrivendo come causale “Aiutiamo Sara”.