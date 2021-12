I Vigili del Fuoco di Ravenna del gruppo “i colleghi di GRISù” portano doni alla piccola Sara, affetta da neuroblastoma

Oggi, 6 dicembre, i Vigili del Fuoco del gruppo “i colleghi di GRISU’ “ insieme all’associazione Cuore e Territorio di Ravenna si sono recati presso l’abitazione della piccola Sara, la bimba di tre anni affetta da neuroblastoma che necessita di assistenza continua.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato una donazione di giochi ed una maglietta alla piccola ed al fratellino. Sono stati portati inoltre alimenti donati da alcuni esercenti alla famiglia, anche al fine di augurare una pronta guarigione alla bambina.

Il 20 dicembre si concluderà la raccolta fondi promossa dall’Associazione Cuore e Territorio. Per aiutare la famiglia di Sara è possibile effettuare una donazione sul Conto Corrente bancario presso la Cassa di Risparmio Ravenna (IBAN IT 02 F 06270 13100 CC0000027952) intestato a CUORE E TERRITORIO APS, scrivendo come causale “Aiutiamo Sara”.