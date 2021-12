Il ravennate Mauro Zanarini nuovo “Discepolo della Tagliatella”, insignito del titolo a Bologna

Presso lo storico ristorante Diana di Bologna, il 6 dicembre si è svolta la cena di fine anno dell’Associazione “Apostoli della Tagliatella”, una importante associazione gastronomica della città di Bologna nata per promuovere la cucina bolognese e nello specifico sostenere ogni iniziativa atta a valorizzare e a degustare la “Contessa Tagliatella”. Ampia partecipazione con la presenza del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, atteso anche l’Assessore Regionale alla Cultura Mauro Filicori, Apostolo Onorario, che per impegni imprevisti non è riuscito ad essere presente. La cena si è svolta nel segno della tradizione bolognese e non poteva essere diversamente.

Durante la serata c’è stata l’intronizzazione di nuovi discepoli tra cui il ravennate Mauro Zanarini (responsabile eventi di Slow Food Ravenna e animatore di tanti progetti fra cui quello di GiovinBacco) insignito del titolo di Discepolo. Il nuovo Discepolo Zanarini ha espresso ampia soddisfazione per questo riconoscimento che consolida il suo legame con la città di Bologna anche come socio della Mutua Salsamentari 1876 – Società di Mutuo Soccorso, che promuove iniziative, incontri e convegni, ai fini di mantenere viva la tradizione tipica del settore della cucina e della gastronomia bolognese. La serata è finita con canti e applausi con il droghiere-musicista e Apostolo Giovanni Tamburini accompagnato dall’Apostolo Giorgio Castaldi.

Il club che celebra la tagliatella è nato a Bologna alla fine del secolo scorso per volontà di 12 persone al fine di promuovere e salvaguardare la tagliatella sul ragù strettamente bolognese. Il disciplinare della tagliatella e del ragù sono depositati presso la Camera di Commercio di Bologna rispettivamente nel 1972 e nel 1982.

I membri dell’associazione in segreto visitano ristoranti e trattorie di Bologna per scovare i locali dove si servono le migliori tagliatelle. Ogni due anni, durante una suggestiva cerimonia conviviale, vengono premiati i tre locali che hanno conseguito il punteggio più elevato. Insieme ai 12 apostoli «lavorano» anche diversi discepoli, tutti uniti dalla nobile missione di salvaguardare la qualità di uno dei piatti simbolo di Bologna. Un’Associazione Bolognese “Europea” che valica i confini nazionali con il giornale tedesco Die Zeit che cita l’attività degli Apostoli nel tutelate il piatto identitario della cucina bolognese.