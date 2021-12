A Cervia ha inaugurato il ristorante “Arricciaburro”

In via Sant’Andrea a Cervia il nuovo progetto gastronomico di Andrea Cappelli e Giulio Amadori. Ha inaugurato ufficialmente lo scorso 8 dicembre il ristorante “Arricciaburro” di via Sant’Andrea, luogo storico della ristorazione cervese.

“Siamo molto felici di questa inaugurazione e vogliamo ringraziare tutti i nostri amici e lo staff per aver reso speciale questa serata”, hanno dichiarato Andrea Cappelli e Giulio Amadori, entrambi impegnati da anni nell’ambito del turismo e della ristorazione, che insieme accoglieranno i clienti in un ambiente curato, intimo e raffinato.

La filosofia è quella di una cucina contemporanea all’insegna di qualità e materie prime di stagione, ma che attinge ai profumi ed ai sapori tipici della terra di Romagna. Arricciaburro sarà aperto tutte le sere ad esclusione del mercoledì e per i pranzi del fine settimana, sabato e domenica.