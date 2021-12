L’associazione di volontariato “Il Sorriso di Giada” conclude il suo 2021 con il laboratorio del mosaico, con i bimbi della scuola dell’infanzia “Gugù Rasponi del Sale”, tutto a titolo gratuito, grazie alla collaborazione di Sicis.

I progetti presentati quest’anno nel Pof del territorio sono “un Sorriso in Barca a vela” e in primavera Il Sorriso di Giada inizierà la collaborazione con alcune scuole con il progetto “Mi presento mi chiamo Giada”. Il progetto del mosaico si è svolto in 3 giornate con successo, con la collaborazione della specialista Silvia Cortesi. I bellissimi oggettini realizzati, i bimbi potranno portarli a casa.

L’intento de “Il Sorriso di Giada” è poter fare aggregazione con bimbi diversamente abile e bimbi normodotati, lasciando da parte tutte le discriminazioni che ancora purtroppo esistono.