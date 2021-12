Lugo. Cambio sede per il seggio elettorale, interessati poco più di 12mila elettori: consegna lettere con i tagliandi adesivi per la tessera

Sono in partenza nei prossimi giorni le lettere rivolte a poco più di 12 mila residenti nel Comune di Lugo, elettori o elettrici in 16 sezioni elettorali distribuite tra Lugo est, Lugo Ovest, Lugo sud, Lugo nord e Ascensione per il cambio di sede per il seggio elettorale.

L’Amministrazione Comunale ha infatti individuato negli scorsi mesi sedi alternative alle scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di tutelare al massimo la didattica in presenza per queste fasce di età. I nuovi seggi troveranno posto al Liceo Scientifico Statale Ricci Curbastro, all’Istituto Professionale Statale E. Stoppa e all’Istituto Tecnico Statale G. Marconi – G.Compagnoni. Per Ascensione lo spostamento del seggio sarà al Centro civico di Bizzuno.

La busta contiene una lettera informativa e un foglio con due etichette che dovranno essere incollate sulla tessera elettorale. Si invitano tutti i cittadini che riceveranno la lettera a incollare le etichette sulla tessera elettorale negli appositi spazi, seguendo le indicazioni riportate sul tagliando adesivo. In una delle due etichette è riportato il numero della sezione elettorale e il nuovo indirizzo del seggio.