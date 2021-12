Da Russi con amore, un nuovo modo di intendere la prossimità e la vicinanza

Prende il via la campagna natalizia del Comune di Russi che quest’anno ha scelto di portare avanti il progetto “Da Russi con amore”, avviato un anno fa per riscoprire e recuperare uno dei modi più belli e più intimi di fare gli auguri, arricchendolo, però, con una novità: le etichette chiudipacco adesive.

I chiudipacco personalizzati saranno distribuiti ai commercianti di Russi e frazioni durante il periodo natalizio, in modo da poter rifinire con un dettaglio unico le confezioni, i pacchi regalo e le buste di auguri. A Natale 2021 ogni pacchetto acquistato dai commercianti del territorio sarà unico ed indimenticabile!

Sei un commerciante e desideri avere i chiudipacco personalizzati? Contatta l’Ufficio Cultura del Comune di Russi per il ritiro.

Tel.: 0544 587642 cultura@comune.russi.ra.it

To be continued… presto in arrivo anche la nuova cartolina della raccolta “Da Russi con amore”!