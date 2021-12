Un libro per far riflettere gli adulti sulla disabilità infantile: negli zaini scolastici dei bambini arriva “La magia dello specchio”

“La magia dello specchio” è il titolo scelto per il libro prodotto dall’associazione La Ruota Magica di Ravenna e che mira a far riflettere sulla disabilità infantile e sulle complesse storie delle famiglie che si trovano a vivere quest’esperienza.

Un libro a specchio, appunto, composto da due storie, quella di Stella, bimba normodotata, che incontra Pietro, bimbo disabile, al parco e dopo l’emergere di inevitabili paure dovute alla mancanza di conoscenza della diversità, nasce un’amicizia e la possibilità per bambini e genitori di “specchiarsi” l’uno nella storia dell’altro, perché le differenze esistono, ma se incontrate, conosciute e messe in comune, possono diventare non più ostacoli da superare, quanto ricchezza da condividere.

Il progetto è stato presentato sabato 11 dicembre al centro socio-riabilitativo diurno l’Isola di Ravenna, parte del Consorzio Selenia, con un evento su invito, causa Covid. Lo stesso centro ospita anche l’altro progetto dell’associazione La Ruota Magica, “Separati insieme”, che nasce dalla necessità dei genitori con bambini disabili di ritagliarsi piccoli spazi in cui dedicarsi a se stessi: “a volte basta anche avere un’ora per il parrucchiere o per fare una passeggiata – spiega Rosa, mamma di Sofia e fondatrice dell’associazione -. Le nostre giornate sono dedicate interamente ai nostri figli, che hanno esigenze impegnative h24, giustamente si pensa sempre prima a loro, che sono persone fragili, ma dietro ogni bambino ci sono due genitori che come tutti, hanno bisogno ogni tanto di staccare e pensare a sé. Se crollano i genitori ne va anche del benessere dei bambini, per questo abbiamo lavorato alla realizzazione di questo progetto”.

“Separati insieme” esiste già da alcuni anni, anche se la pandemia l’ha bloccato. Quest’anno vi è anche una compartecipazione da parte del Comune. Si tratta di uno spazio, organizzato dall’associazione e gestito nella pratica da una cooperativa, inizialmente Reciprocamente del Cerchio, ora il Consorzio Selenia all’interno del centro L’Isola, che fornisce educatori formati a lavorare con i bambini disabili. Collabora al progetto anche l’associazione Dalla Parte dei Minori, che mette a disposizione i suoi volontari. Una volta a settimana, ma dal 2022 si punta ad estenderlo a due, i bambini possono essere seguiti dagli operatori, con i quali fanno attività e laboratori dedicati, assieme ad altri bambini normodotati, in modo da favorire l’integrazione e lo scambio di esperienze, che è uno degli elementi che sta più a cuore a La Ruota Magica.

Proprio sul fronte dell’integrazione si muove anche il progetto del libro: “è nato perché noi famiglie di bambini disabili ci siamo accorte che spesso manca la sensibilità da parte degli adulti su questo tema. Io dico sempre che un bambino sensibile oggi sarà un adulto migliore domani e quindi abbiamo pensato di realizzare qualcosa che parlasse agli adulti attraverso i bambini, che sono il nostro grande insegnamento per il futuro”, spiega Rosa. “Io ho avuto un’esperienza molto positiva con mia figlia Sofia, alla materna prima e ora anche alla primaria, dove abbiamo incontrato insegnanti e genitori sensibili che hanno circondato mia figlia e la nostra famiglia di calore ed affetto, ma non tutti hanno esperienze così positive. L’obiettivo che ci poniamo col libro è di sensibilizzare sul tema”.

Così, davanti ad un caffè, le mamme dei bambini de La Ruota Magica e quelle di bambini che non vivono l’esperienza della disabilità, si sono conosciute, scambiate storie, esperienze di vita ed è nato il libro. Presto sarà distribuito alle biblioteche scolastiche e ai punti di lettura collettiva sparsi per la città nella versione cartonata, mentre in quella “zainettabile”, come l’hanno definita, più leggera e maneggevole, sarà consegnato direttamente ai bambini che frequentano le scuole materne e primarie di Ravenna, per poter diventare veicolo di confronto e riflessione con i loro genitori. Il libro, che è bifacciale, con due copertine e può essere letto sia dal fronte che dal fondo, è stato tradotto secondo le regole della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), per permettere la lettura a chiunque abbia difficoltà comunicative e anche ai bambini che ancora non sanno leggere.

“Da questo progetto – chiude Rosa – ci aspettiamo un esame di coscienza da parte degli adulti. I bambini sono molto più naturali nell’approccio alla disabilità se hanno alle spalle un adulto sensibile. Miriamo a sensibilizzare gli adulti attraverso i loro figli a superare le paure e le distanze che la disabilità spesso genera in chi non la vive sulla propria pelle”.

COS’È LA RUOTA MAGICA

La Ruota Magica nasce nel 2014, è una associazione di volontariato aperta a tutti, senza scopi di lucro, che ha lo scopo di sostenere e assistere moralmente i piccoli e le famiglie che si trovano ad affrontare, spesso in solitudine, malattie rare, encefalopatie e varie disabilità. Attraverso il sostegno emotivo si propone di organizzare momenti creativi e di svago, incontri con il personale medico sanitario e seminari ad hoc per sensibilizzare la cittadinanza e fornire tutte quelle informazioni di carattere medico, pratico e burocratico utili a sostenere il percorso alla genitorialità.