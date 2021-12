La sirenetta di Invader si rovina, ma i cittadini ne fanno una nuova per abbellire Marina di Ravenna

Tra il 2014 e il 2015 l’artista Invader ha arricchito Ravenna con una quarantina delle sue opere, tra cui una sirenetta realizzata sulla banchina del traghetto di Marina di Ravenna.

“A causa della sua posizione – spiega Stefano Gardini a nome del Comitato Cittadino Marina di Ravenna – questa si è rapidamente deteriorata, tanto che nel 2020 un gruppo formato da Comitato Cittadino, Comitato Fabbrica Vecchia, Piloti del Porto, Pro Loco Marina di Ravenna e The Historical Diving Society Italia, si pose l’obiettivo di restaurarla. Questo non è stato possibile, per cui nel Gruppo spontaneamente è nato il progetto di realizzarne una simile”

“Il progetto, finanziato dallo stesso Gruppo, si è poi concretizzato in un pannello (marmo e mosaico – 65 x 112 cm) che, nei giorni scorsi, è stato fissato alla sede dei Piloti del Porto in Marina di Ravenna, prospiciente l’omonima piazza, come piccolo contributo all’abbellimento urbano di Marina” chiude Gardini.