Un successo la donazione dei riolesi alle scuole del Libano: raccolti 4.500 euro di materiali

Riolo Terme si dimostra ancora una volta un paese solidale i cui cittadini sono sempre in prima linea per azioni concrete di solidarietà. Per la quinta volta l’Associazione Nazionale Reduci della Friuli ha promosso una raccolta di materiale scolastico e sportivo per aiutare le scuole primarie libanesi, corrispondenti alle nostre scuole elementari e medie inferiori.

Sono oltre cento i donatori, tra privati ed associazioni che hanno contribuito a consegnare materiale scolastico di vario tipo e indumenti nuovi per bambini del valore di circa 4.500,00 €. Un gesto tangibile a dimostrazione della vicinanza, solidarietà e amicizia con la popolazione.

Il materiale sarà consegnato direttamente dai soldati concittadini onorari riolesi della Brigata Aeromobile “Friuli” erede diretta del gruppo di combattimento “Friuli” che, al costo di 300 caduti, liberò la città di Riolo Terme nella primavera del 1945 dopo 127 giornate di fronte.

“Oggi la situazione delle scuole libanesi non è delle migliori, la pandemia, le tensioni politiche all’interno del paese, l’esplosione catastrofica a Beirut, la grave crisi umanitaria creata dai profughi della vicina Siria, sono le componenti di una grave crisi economica ed energetica che ha quasi messo in ginocchio il paese. Le scuole sono le prime a subirne le conseguenze. Grazie alla collaborazione con la Brigata Aeromobile “Friuli” in missione di Pace in Libano, abbiamo dato, con questa raccolta, una mano per aiutare concretamente gli studenti libanesi in questo momento difficile e creare le condizioni per sviluppare ulteriormente buoni rapporti con le comunità libanesi”, dichiara Romano Rossi, Presidente dell’Associazione Nazionale Reduci della Friuli.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Riolo Terme, la Parrocchia San Giovanni Battista, l’Istituto Comprensivo Pascoli, l’Associazione Volontari di Protezione Civile, l’Associazione Culturale Romagna e il Rotary Club Castelbolognese Romagna Ovest.