Il Lions club di Russi dona 500 euro all’associazione di volontariato “Il mantello” 

Nella giornata di oggi, venerdì 17 dicembre, il Lions club di Russi guidato dal presidente Giancarlo Gardella, ha consegnato all’associazione di volontariato “Il mantello” un assegno di 500 euro per far fronte alle sempre maggiori richieste di famiglie in difficoltà. Con il presidente del locale Lions erano presenti anche due volontarie del Mantello, Manuela Ballardini e Anna Sansoni.

“Anche quest’anno abbiamo voluto dare seguito alla collaborazione con il Mantello – ha dichiarato il presidente Giancarlo Gardella – attraverso questa donazione che servirà per la fornitura di beni di prima necessità per bambini di famiglie che versano in difficoltà, assicurando la continuità nel periodo natalizio”. Le due volontarie si occupano di distribuire abiti e pannolini a famiglie in difficoltà inviate dal Centro di ascolto russiano.

“Anche nel 2021 – ha dichiarato il volontario Enrico Pironi – la richiesta e la relativa distribuzione di generi alimentari di prima necessità oltre all’abbigliamento, sono aumentati del 15% circa. Dopo il notevole incremento dello scorso anno dovuto alla pandemia, si sperava che quest’anno fosse meno critico, e invece la distribuzione è aumentata. Noi contunueremo a dare il nostro supporto alle indicazioni che ci giungono dal locale Centro di ascolto come abbiamo sempre fatto, nella speranza di poter arginare il più possibile queste emergenze”.