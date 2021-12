Presentato calendario 2022 sulla nascita del turismo balneare a Cervia: il ricavato andrà ad AIL

È stato un forte segnale di ripresa la presentazione del calendario storico 2022 dedicato a “Le stagioni dei bagni. Nascita e sviluppo del turismo balneare a Cervia e Milano Marittima”. La pubblicazione, ideata e curata da Renato Lombardi, è stata realizzata grazie al supporto e alla collaborazione determinanti di Paola Pirini, che gestisce il Ristorante La Ciurma ed è proprietaria del logo “RomagnAntica. Paola Pirini oltre ad avere una tradizione più che ventennale nel settore della ristorazione, è animata da una grande passione per valorizzare gli aspetti di socializzazione del nostro Borgo Marina (e non solo) e di recupero e di valorizzazione dell’identità storica del territorio.

Veniamo alle finalità della pubblicazione, che è alla quarta edizione. Le precedenti tre edizioni erano dedicate alla tematica del recupero e della valorizzazione delle ville storiche di Cervia e di Milano Marittima, ed hanno avuto un grande successo. L’edizione per il calendario 2021 è stata presentata “a distanza” per la sospensione e il blocco delle iniziative causate dalla pandemia Covid – Coronavirus. Ora si ritorna in presenza. C’è il pregio della continuità rispetto alle iniziative precedenti.

Approfondita la tematica delle ville storiche, ora lo sguardo si volge alle origini del turismo balneare a Cervia e Milano Marittima. Un sogno che ha le sue origini nella seconda metà dell’Ottocento e che si è sviluppato, dapprima in forma pionieristica fino ai primi decenni del Novecento, per assumere poi le caratteristiche di vero e proprio fenomeno di massa nel secondo Dopoguerra, con gli anni della Ricostruzione e del Miracolo economico. “Città di Cervia. Bagni di mare – Acque saline di 30 gradi – Bosco – Pineta” recita la scritta del francobollo chiudilettera del 1911, proposto in copertina,realizzato a cura della Società Risveglio Cittadino, una sorta di Pro loco del tempo, che intravedeva il futuro di Cervia nello sviluppo del turismo. Un turismo che farà leva sul patrimonio delle risorse naturali che la città può vantare: acque saline, mare, verde e pineta. Il mare è il filo conduttore della storia di Cervia, dall’antica “città del sale” e “storico borgo di pescatori”, alla moderna “città turistica”.

Non è un caso che a piè pagina di questa presentazione sia riportato un manifesto fatto stampare nel 1876 dal Sindaco Tiberio Muccioli, il primo Sindaco di Cervia che credette nella nascita del turismo, con il titolo “Stagione dei Bagni” in occasione della tradizionale Festa di San Lorenzo del 10 agosto. Quasi centocinquanta anni fa, veniva presentato un programma di “divertimenti”: le “scelte armonie della Banda cittadina diretta dal Maestro Pio Gherard”i, una “corsa di cavalli sciolti” pomeridiana e alla sera “Accensione di Fuochi artificiali svariatissimi del celebre pirotecnico Lorenzo Forlani di Morciano”. C’è da rimanere stupiti. In uno scenario ancora di miseria diffusa, di analfabetismo della seconda metà dell’Ottocento un programma in grado di rendere gradevole, anche solo per un giorno, la gita in spiaggia. Ed ancora il c’è richiamo alla “Costa Verde Adriatica” alla grafica degli anni Venti che richiama i l versi di D’Annunzio “Il mare canta una canzon d’amore nel plenilunio bianco alla pineta”.

Certo, il calendario con le sue suggestive immagini storiche, con le ricette di Paola Pirini che rivisitano le nostre tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole, è ricco di curiosità e stimola l’interesse alla lettura. Con le didascalie riportate nelle pagine mensili, si offre un inquadramento storico, uno stimolo ad approfondire la conoscenza dell’identità storica cervese. Questa ‘azione divulgativa è forse anche il segreto del suo successo. Non è un caso che le ultime edizioni del calendario siano andate esaurite e che siano state richieste anche da turisti stranieri e da funzionari della Comunità europea. Dal susseguirsi delle immagini si coglie l’evoluzione della spiaggia, che comincia con la narrazione del mitico Stabilimento Balneario (dal 1882), con una piattaforma il legno sul mare, a cui si accedeva attraverso una lunga passerella, con cabine, rigidamente divise per sesso, e una pista per ritrovi danzanti e per la ristorazione.

Via via si vedono immagini di spiaggia sempre più organizzata, dalle cabine in legno e alle tende per proteggere dai raggi solari, alle più moderne, con i bagni in muratura, con gli ombrelloni, con i mosconi, le barche per “le gite in mare”, una spiaggia organizzata, ricca di servizi. Alla base di tutto questo c’è la capacità di iniziativa, abbinata allo spirito di ospitalità e di accoglienza, degli operatori della spiaggia, dei bagnini, che tra l’altro hanno trovato nel corso degli anni le forme associative adeguate che vanno dal Consorzio Bagnini negli anni Cinquanta, all’Associazione Bagnini dal 1970 e, dal 24 febbraio 1976, alla Società Cooperativa dei Bagnini. Fanno da sfondo alle immagini del litorale i primi alberghi e pensioni, le ville storiche, ma anche le grandi colonie marine. Non poteva mancare nel calendario il riferimento al Centocinquantesimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel della Letteratura e Cittadina Onoraria di Cervia (1927). Non poteva mancare un riferimento ad uno dei maggiori pionieri del turismo, Silvano Collina, nel Centenario della nascita (8 novembre 1921), che ha dato un contributo importante allo sviluppo del turismo cervese. Per tutto questo si rimanda alla lettura del calendario. Le immagini storiche del calendario sono tratte dalla collezione personale e dall’archivio di chi scrive queste note. Un ringraziamento particolare va a Printart, che da anni cura l’impostazione del calendario.

La pubblicazione viene realizzata per una “buona causa” ed ha finalità benefiche. Va sottolineato che il ricavato della diffusione del calendario viene devoluto da Paola Pirini a favore e a sostegno dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), per la sua attività meritoria svolta in oltre 50 anni di vita dell’associazione. Con i fondi raccolti l’AIL continua a sostenere la ricerca, a potenziare il servizio di Assistenza domiciliare, a supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali; a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio, a sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari. Paola Pirini si fa carico interamente delle spese di stampa del calendario e negli ultimi anni ha devoluto contributi importanti a favore dell’AIL

Chi vuole procurarsi il calendario può telefonare a Paola Pirini (tel. 339 7022905) oppure rivolgersi all’Occhialeria La Lunetta (Viale Roma 3), sede di riferimento della Delegazione cervese dell’AIL Stefano Pirini.



La copertina del calendario 2022, che contiene l’ingrandimento del francobollo chiudilettera, realizzato nel 1911 dalla “Società Risveglio Cittadino” con finalità promozionali del nascente turismo